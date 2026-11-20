Tayland'da düzenlenen Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda 3'er altın ve bronz madalya kazanan milli sporcular, yurda döndü.

Ay-yıldızlı kafile, Pattaya kentindeki organizasyonun ardından Esenboğa Havalimanı'nda Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılandı.

Sınıf 4-5 tek erkeklerde altın madalya alan Abdullah Öztürk, finalde iyi bir stratejiyle rakibini yendiğini belirterek, "Koleksiyonumda eksik olan Dünya Şampiyonası'nı da tamamladım. Artık bundan sonra hedef, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda üçüncü şampiyonluk. Tüm takım arkadaşlarım da sonuna kadar mücadele etti. Madalyanın köşesinden dönen oldu. Bugün ben aldım, yarın onlar alacak. Çok güzel bir takımız. Kendileri kaybetseler bile var gücüyle destek oldular, motivasyon sağladılar. Ben de onları mahcup etmek istemedim. İyi ki varlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kazandığı madalyayı eşi Sedef Öztürk'e hediye eden Abdullah, "Bu yıl ona söz vermiştim. 'Koleksiyonumda tek eksik olan dünya şampiyonası altın madalyasını sana hediye edeceğim.' dedim ve sözümü tuttum." diyerek madalyayı eşinin boynuna taktı.

Para Masa Tenisi Tekerlekli Sandalye Milli Takımlar Genel Koordinatörü İlhami Kılınçkaya, gururlu olduğunu vurgulayarak, "Çok gurur verici bir olay. Başta ekibimizi ve çok değerli, kıymetli sporcularımı tebrik ediyorum. Federasyon başkanımızın ve devletimizin bize verdiği imkanları en iyi şekilde kullanarak işte size altınımızla geldik. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Milli takım antrenörü Yusuf Kılınçkaya ise rakiplerini iyi tanımaya başladıklarını aktararak, "Eksik olan dünya şampiyonluğu madalyamız vardı. Onu da Abdullah aldı. Paralimpik oyunlarından önce iyi bir sınav oldu. Orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip kazandırmaya gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Milli sporculardan İrem Oluk, Dünya Şampiyonası'nda iki kategoride kürsüye çıkmanın kendisi için büyük gurur olduğunu belirterek Los Angeles 2028'te de madalya kazanacaklarına inandığını söyledi.

Karışık çiftlerde İrem Oluk ile bronz madalya alan Ali Öztürk, kariyerinde dünya şampiyonalarında birincilik ve ikinciliğin ardından üçüncülüğü de elde ettiğini, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedeflediğini ifade etti.

Tek kadınlarda bronz madalya kazanan Kübra Korkut ise şampiyonada Türkiye'yi iyi temsil ettikleri için mutlu olduğunu belirterek, gelecek turnuvalarda daha iyi sonuçlar elde etmek istediğini dile getirdi.

"Los Angeles 2028'te altın madalya gözüktü"

Sınıf 11 tek kadınlarda dünya şampiyonu olan özel sporcu Ebru Acer, bir ilki başardığını dile getirerek, "Kadın takımlarda da altın kazandık. Bireysel masa tenisinde hiç altın madalya yoktu, onu da başardım. Sakatlık geçiriyoruz, yeri geliyor ağlıyoruz ama emeğimizin karşılığını aldık. Çok mutluyum. Los Angeles 2028'te altın madalya gözüktü. Kazanacağım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'a, federasyona ve özellikle hocama çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Gelecek turnuvalara da değinen Ebru Acer, "2027'de Avrupa Şampiyonası'nda Los Angeles 2028 biletini alıp orada altın madalya kazanacağım ve adımı ilklere yazdıracağım." diyerek sözlerini tamamladı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Nuray Yılmaz ise duyduğu gururu dile getirerek Ebru'yu tebrik etti.

Kaynak: AA