Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin Son Ayağı Çekya'da Yapılacak

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3-5 Temmuz tarihleri arasında Çekya'nın Olomouc kentinde düzenlenecek Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde Türkiye'yi 5 kadın sporcu temsil edecek. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, sporcularla gurur duyduklarını belirtti.

Dünya Para Atletizm Grand Prix yarışmasının 9. ve son ayağı 3-5 Temmuz tarihlerinde Çekya'da gerçekleştirilecek.

Olomouc kentinde kadınlar kategorisinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi Aysel Önder, Esra Bayrak, Fatma Damla Altın, Reyhan Taşdelen ve Ebrar Keskin temsil edecek.

Turnuva öncesinde açıklamalarda bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Uluslararası alanda ülkemizi temsil edecek olan özel sporcularımızla gurur duyuyoruz. Ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandıracaklarına yürekten inanıyorum. Sporcularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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