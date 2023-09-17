Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

Adana, Mersin ve Osmaniye'de Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, renkli kıyafetler giyen kadınlar süsledikleri bisikletleriyle şehir turu yaptı. Programa erkekler, çocuklar ve diğer kadınlar da katıldı.