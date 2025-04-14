Dünyanın en iyi takımlarından biri Berke Özer için İstanbul'da

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer, performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti. Galatasaray ile de adı anılan Berke'yi İngiltere Premier Lig ekipleri takip ediyor.

LİVERPOOL VE NEWCASTLE MAÇINI İZLEDİ

BeIN Sports'un haberine göre; Premier Lig'in iki devi Liverpool ile Newcastle United'ın scoutları 24 yaşındaki milli kaleciyi takip etmek için İstanbul'a geldi. Kulüplerin temsilcileri, Eyüpspor ile Adana Demirspor arasındaki Trendyol Süper Lig'in 31. haftasının kapanış maçını oynandığı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda izledi.

BERKE'NİN SEZON PERFORMANSI

Berke Özer, bu sezon Eyüpspor ile Adana Demirspor karşılaşması öncesinde 29 maça çıktı. Berke, bu müsabakalarda rakiplerin 30 golüne engel olamazken, 10 maçta da kalesini gole kapattı. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki milli eldivenin takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.