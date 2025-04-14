Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şahıs yakalandı

Minguzzi'nin mezarına saldıran şahıs yakalandı
Altına yatırım yapanlar dikkat! Dev bankaların tek bir beklentisi var

Altına yatırım yapanlar dikkat! Dev bankaların tek bir beklentisi var
Türk otomotiv sektörünün köklü firması Weger'den konkordato başvurusu

Türk otomotiv sektörünün köklü firmasından korkordato başvurusu
21 yaşındaki damat, kaynanasını hamile bıraktı

21 yaşındaki damat, kaynanasını hamile bıraktı

Dünyanın en iyi takımlarından biri Berke Özer için İstanbul'da

Dünyanın en iyi takımlarından biri Berke Özer için İstanbul'da
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un milli kalecisi Berke Özer, performansıyla iki Premier Lig ekibinin radarına girdi. İngiliz devleri Liverpool ile Newcastle United'ın scoutları Berke Özer'i izlemek için Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan Adana Demirspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer, performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti. Galatasaray ile de adı anılan Berke'yi İngiltere Premier Lig ekipleri takip ediyor.

LİVERPOOL VE NEWCASTLE MAÇINI İZLEDİ

BeIN Sports'un haberine göre; Premier Lig'in iki devi Liverpool ile Newcastle United'ın scoutları 24 yaşındaki milli kaleciyi takip etmek için İstanbul'a geldi. Kulüplerin temsilcileri, Eyüpspor ile Adana Demirspor arasındaki Trendyol Süper Lig'in 31. haftasının kapanış maçını oynandığı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda izledi.

Dünya'nın en iyi takımlarından biri Berke Özer için İstanbul'da

BERKE'NİN SEZON PERFORMANSI

Berke Özer, bu sezon Eyüpspor ile Adana Demirspor karşılaşması öncesinde 29 maça çıktı. Berke, bu müsabakalarda rakiplerin 30 golüne engel olamazken, 10 maçta da kalesini gole kapattı. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki milli eldivenin takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.