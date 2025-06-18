Dünya Motosurf Şampiyonası İlk Kez Türkiye'de Düzenleniyor

Dünya Motosurf Şampiyonası İlk Kez Türkiye'de Düzenleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Motosurf Şampiyonası, 20-22 Haziran tarihlerinde Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun ev sahipliğinde Çeşme Altınkum Plajı'nda gerçekleştirilecek. 16 ülkeden 80 sporcunun katılacağı şampiyonada Türkiye'yi 5 sporcu temsil edecek.

Dünya Motosurf Şampiyonası 20-22 Haziran tarihlerinde Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun ev sahipliğinde ilk kez Türkiye'de, Çeşme Altınkum Plajı'nda gerçekleştirilecek. Şampiyonada 16 ülkeden 80 sporcu mücadele edecek.

Türkiye, motor sporları alanında bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor. Dünya Motosurf Şampiyonası, bu yıl ilk kez Türkiye'de İzmir'in gözde turizm merkezlerinden biri olan Çeşme Altınkum Plajı'nda 20-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dünyanın en iyi motosurf sporcularının bir araya geleceği organizasyonda, 16 farklı ülkeden 80 sporcu adrenalin dolu yarışlarda kıyasıya mücadele edecek. Türkiye'yi ise 5 sporcu temsil edecek.

Ege'nin serin sularında gerçekleşecek bu büyük organizasyon, aynı zamanda İzmir'in ve Türkiye'nin spor turizmi potansiyelini bir kez daha gözler önüne serecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Dünya Motosurf Şampiyonası'na ilk kez ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Herkesi bu adrenalin dolu yarışları izlemeye davet ediyoruz" dedi.

Şampiyona; Elite, Master, Women, Stock, Stock R, Juniors ve Electric Challenge olmak üzere toplam 7 ayrı kategoride gerçekleştirilecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail'den Tahran'a yeni saldırı! Askeri hedefler vuruluyor

Tahran'a yeni saldırı! İsrail'in iddiası doğruysa kıyamet kopacak
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
Bakan Yerlikaya, tatil beldelerindeki skandal görüntüler için düğmeye bastı

Kamuoyunda infial yaratan görüntüler için düğmeye bastı
Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı

Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müsavat Dervişoğlu'nun asgari ücret için rakam önerdi: 29 bin 850 TL olmalı

Asgari ücret için önerdiği rakama bakın: Bundan aşağısı olmaz
Kiraza 'Tanesi 10 TL' etiketi yazan pazarcı konuştu: Çarpıtıldı

Kiraza "Tanesi 10 TL" etiketi yazan pazarcıdan çok konuşulacak çıkış
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
Bakanlığın önüne tabut bırakan Türk-İş'ten grev kararı

Binlerce işçi soluğu bakanlığın önünde aldı! Türk-İş'ten grev kararı
Kocaelispor, Bruno Petkovic'ten sonra bir transfer bombasını daha patlattı

Kocaelispor, Bruno Petkovic'ten sonra bir transfer bombasını daha patlattı
Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor

Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor
Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu: Çıldıracak gibi oluyoruz

Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.