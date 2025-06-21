Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Motosurf Şampiyonası, İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirildi. 17 ülkeden 80 sporcunun katıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) ev sahipliğinde Türkiye'de ilk kez düzenlenen Dünya Motosurf Şampiyonası, İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Çeşme'de gerçekleştirildi.

Çeşme Altınkum Plajı'ndaki Fun Beach'de İzeltaş'ın destekleriyle hayata geçirilen organizasyon, hem su sporları tutkunlarını hem de adrenalin severleri bir araya getirdi. Türkiye Motosiklet Federasyonu öncülüğünde düzenlenen şampiyona, renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye dahil 17 ülkeden 80 sporcunun katıldığı şampiyonada, 10 Türk sporcu da farklı kategorilerde yarışarak zorlu mücadelelerde ter döktü. Sahil boyunca toplanan vatandaşlar yarışları büyük bir heyecanla takip etti. Şampiyonanın ilk günü kıyasıya rekabete sahne olurken, organizasyonun final etabı yarın sabah başlayacak yarışlarla devam edecek ve ödül töreniyle sona erecek.

İlk gün yarış sonuçları:

Kim Down 54 puan

Schenider Kamil 41 Puan

Poznik Petr 39

Poznik David 35

Stovicek Jiri 33

Vankersbilck Yano 32

Faltejsek Petr 31

Gürsoy Efe 31

Janora Arkadiusz 27

Blaha Jiri 27

Loucka Radek 24

Murat Yorgancılar 22

Lux Sebastian 20

Lichal-Kratochvil Roman-20

Burk Ted-17

Ganichkin Stanislav-15

Erus Osman Sedat-10

Entwistle Mark -9

Olimphant Stewart-8

Ng Chio Hong-8

Matoska Pavel-8

Antonov Nikita-7

Yun Jin-6

Özcan Erhan-3 - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Galatasaray yıldız futbolcuya 4 yıllık imzayı attırdı: Resmi açıklama için tarih verildi

Galatasaray yıldız futbolcuya 4 yıllık imzayı attırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Peş peşe zamlardan sonra akaryakıtta tabela yine değişiyor
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Demir Kubbe'yi aştı
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
İsrail, nükleer tesise yaptığı saldırının görüntülerini yayınladı

İsrail'in nükleer tesise saldırısı anbean kameralarda
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Tesadüfen bulunan ağaç Bartın'da heyecan yarattı: Yaşı 500'den fazla

Bir ilimizi heyecan sardı! Türkiye'nin en yaşlısı olabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.