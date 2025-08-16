Dünya Motokros Şampiyonası'nda Seyirci Sayısı Hedefi 400 Bini Geçmek

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, Dünya Motokros Şampiyonası'nda seyirci sayısını artırmak istediklerini bildirdi.

Baysan, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da 3-7 Eylül'de yapılacak FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Of Türkiye ) etabı ile NG Afyon MotoFest'in hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

MXGP Of Türkiye etabının sekizinci kez Afyonkarahisar'da düzenleneceğine değinen Baysan, "Afyonkarahisar parkurundaki hazırlıklar hemen hemen bitmek üzere. MotoFest kısmında saha düzenlemesi devam ediyor. Seyircinin ve sahnenin kurulacağı alanda zemin çalışması var. O da hızla ilerliyor. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta sonuna doğru orası da biter. Yaptığımız hazırlıklarla yine dünyada ilk sırayı almayı hedefliyoruz. Geçen sene seyirci açısından 400 bini yakaladık. Bu sene hedefimiz, bu rakamın daha da üzerine çıkmak. Sanatçı kadromuz da çok geniş. 12 sanatçı sahne alacak. Gayet iyi bir hazırlık var." dedi.

-"Yarışçılar, MXGP Türkiye etabını çok seviyor"

Baysan, yurt dışından diğer federasyonlardan Afyonkarahisar etabına izleyici olarak da katılmak üzere müracaatlar olduğunu anlattı.

Afyonkarahisar'ın coşkulu bir şampiyonaya ev sahipliği yapacağını aktaran Baysan, "Yarışçılar, MXGP Türkiye etabını çok seviyor. Her zaman keyifli aldıkları bir parkur. Buradaki yarıştan sonra iki ülkede daha organizasyon olacak. Burada aldıkları puanlar ilk 5'deki sporcuları şampiyonluklarını garanti etmeye doğru itecek. Buraya genelde şampiyonadan kopan sporcular gelmiyor. Gelenler ise hep iyi sporcular ve şampiyonluk iddiaları bulunuyor." diye konuştu.

Baysan, MXGP yarışlarında start almak isteyen Türkiye'den 10 sporcunun kayıt yaptırdığını dile getirdi.

MXGP Türkiye ve NG Afyon MotoFest'e yüksek katılım beklediklerini vurgulayan Baysan, "Herkesi, 3-7 Eylül'de Afyonkarahisar'a davet ediyoruz. Adrenalin, heyecan, tutku ve hırs burada olacak. Müzik ve eğlenceyle motor sporları şöleni kurulacak." diyerek sözlerini tamamladı.