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Herlings Türkiye'de Kazandı, MXGP'de Şampiyon

Herlings Türkiye'de Kazandı, MXGP'de Şampiyon
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- Sezonun 17. ayağı MXGP Türkiye'de birinci olan Hollandalı sürücü, genel klasmanda da şampiyonluğa ulaştı

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye'deki 17. ayağını kazanan Hollandalı sürücü Jeffrey Herlings, genel klasmanda da şampiyon oldu.

MXGP'de sezonun 17. ayağı MXGP Türkiye, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde tamamlandı.

Yarışta birinciliği Hollandalı Jeffrey Herlings elde ederken Fransız sporculardan Tom Vialle ikinci, Romain Febvre ise üçüncü sırada yer aldı.

Herlings, MXGP Türkiye'de elde ettiği puanlarla genel klasmanda da şampiyonluğa ulaştı.

Yarış sonunda düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Ödül törenine, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Başkanı Jorga Viegas ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa katıldı.

Kaynak: AA
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