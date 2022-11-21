Dünya Kupası tarihinde görülmemiş olay! Milli marşlarını okumadılar

Dün başlayan 2022 Dünya Kupası'na bugün oynanan İngiltere ve İran karşılaşması damga vurdu. İran'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olaylar nedeniyle yapılan özgürlük protestoları bugün ki İngiltere'nin İran'ı 6-2 mağlup ettiği karşılaşmaya da yansıdı. Maç öncesi milli marşların okunduğu seremonide İranlı futbolcular milli marşlarını okumayarak ülkelerindeki protestoculara destek verdiler.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda İran ile İngiltere karşı karşıya geldi. Mücadelenin seremonisinde İranlı futbolcular milli marşlarına eşlik etmedi. İran Milli sutopu takımı oyuncularından sonra, Milli futbol takımı da maç öncesi çalınan İran ulusal marşını okumadılar.

ÖZGÜRLÜK PROTESTOLARI SÜRÜYOR

Başkent Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesi sonrası ülke genelinde başlayan özgürlük protestoları sürüyor. Eylemlerde üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere binlerce kişi gözaltına alınırken 41'i çocuk 304 kişi öldürülmüştü.

ISLIK SESLERİ STADI KAPLADI

Ayrıca İran Milli Marşı boyunca tribünlerde yoğun bir ıslık sesi stadı kapladı. İran Milli Futbol Takımı'ndaki futbolcuların bu tepkiyi ülkelerindeki olayları protesto etmek için verdiği biliniyor.

OLDUKÇA TEPKİLİLER

Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Sardar Azmoun, sosyal medya hesabından "En büyük ceza milli takımdan atılmak ama bu İranlı kadınların saçının tek bir teli için bile ödenecek küçük bir bedel." cümlesiyle tepkisini ortaya koyarken, paylaşımını bir süre sonra kaldırmıştı.