Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya Kupası şimdi başlıyor! Müthiş gecenin sonunda eşleşmeler belli oldu

Spor Haberleri

Dünya Kupası şimdi başlıyor! Müthiş gecenin sonunda eşleşmeler belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna geçiş yapılıyor. G Grubu'nda oynanan çılgın maçlarla ilk etap tamamlandı. Son 16 turundaki eşleşlemeler de böylece belli oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu'ndaki üçüncü ve son maçta İsviçre, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek adını son 16'ya yükseldi. Rulet gibi geçen karşılaşmadan İsviçre sağ çıktı.

Dünya Kupası şimdi başlıyor! Müthiş gecenin sonunda eşleşmeler belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu'ndaki üçüncü maçta Kamerun, Brezilya'yı Aboubakar'ın 90+2. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Bu sonuçla Sambacılar adını lider olarak son 16'ya yazdırırken, Afrika temsilcisi ise turnuvaya veda etti.

Dünya Kupası şimdi başlıyor! Müthiş gecenin sonunda eşleşmeler belli oldu

H Grubu'nda da sürpriz sonuç görüldü. Portekiz, öne geçtiği maçta Güney Kore'ye 2-1 kaybetti. Ancak Ronaldo'nun takımı liderlikle gruptan çıktı. Uruguay, Gana'yı 2-0 mağlup etti ama averaj farkı nedeniyle gruptan çıkamadı. Portekiz lider, Güney Kore ise ikinci olarak son 16'ya yükseldi.

Dünya Kupası şimdi başlıyor! Müthiş gecenin sonunda eşleşmeler belli oldu

  • Hollanda - ABD
  • Arjantin - Avustralya
  • Fransa - Polonya
  • İngiltere - Senegal
  • Japonya - Hırvatistan
  • Brezilya - Güney Kore
  • Fas - İspanya
  • Portekiz - İsviçre
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Portekiz Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title