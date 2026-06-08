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Dünya Kupası'nda Baba-Oğul Geleneği

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Dünya Kupası tarihinde birçok futbolcunun ardından oğulları da aynı turnuvada forma giydi. Paolo Maldini, Xabi Alonso, Kasper Schmeichel gibi isimler babalarının izinden gitti. Ayrıca bazı oyuncular babalarının teknik direktörlüğünde sahaya çıktı.

Dünya Kupası'nda forma giyen birçok futbolcunun daha sonra oğulları da aynı heyecanı yaşadı.

Dünya Kupası'nda mücadele eden babalar, bir süre sonra oğullarının aynı alanda mücadelesine tanıklık etti.

Paolo Maldini, Diego Forlan, Xabi Alonso, Youri Djorkaeff, Pepe Reina, Kasper Schmeichel ve Thiago Alcantara gibi futbolcuların babaları da Dünya Kupası'nda ülkeleri adına forma giydi.

Dünya Kupası'na katılan baba ve oğulları şöyle:

Baba

Kupa

Takım

Oğlu

Kupa

Takım

Luis Perez

1930MeksikaMario Perez1950Meksika
Martin Vantolra

1934

İspanya

Jose Vantolra

1970

Meksika

Roger Rio

1934

Fransa

Patrice Rio

1978

Fransa

Domingos da Guia

1938

Brezilya

Ademir da Guia

1974

Brezilya

Vicente Asensi

1950

İspanya

J.Manuel Asensi

1978

İspanya

Tomas Balcazar

1954

Meksika

J. Hernandez Gutierrez

1986

Meksika

Cesare Maldini

1962

İtalya

Paolo Maldini

1990, 1994, 1998, 2002

İtalya

M.Sanchis Martinez

1966

İspanya

M.Sanchis Hontiyuelo

1990

İspanya

Jean Djorkaeff

1966

Fransa

Youri Djorkaeff

1998, 2002

Fransa

Miguel Reina

1966

İspanya

Pepe Reina

2006, 2010, 2014, 2018

İspanya

Pablo Forlan

1966, 1974

Uruguay

Diego Forlan

2002, 2010, 2014

Uruguay

Nicolea Lupescu

1970

Romanya

Ionut Lupescu

1990, 1994

Romanya

Jan Verheyen

1970

Belçika

Gert Verheyen

1998, 2002

Belçika

Julio Montero Castillo

1970, 1974

Uruguay

Paolo Montero

2002

Uruguay

Roy Andersson

1978

İsveç

Patrik Andersson

1994, 2002

İsveç

Roy Andersson

1978

İsveç

Daniel Andersson

2002, 2006

İsveç

Anders Linderoth

1978

İsveç

Tobias Linderoth

2002, 2006

İsveç

Miguel Angel Alonso

1982

İspanya

Xabi Alonso

2006, 2010, 2014

İspanya

Jan Kozak

1982

Çekoslovakya

Jan Kozak

2010

Slovakya

Wlodzimierz Smolarek

1982, 1986

Polonya

Euzebiusz Smolarek

2006

Polonya

Cha Bum-kun

1986

Güney Kore

Cha Du-ri

2002, 2010

Güney Kore

J.Hernandez Gutierrez

1986

Meksika

Javier Hernandez

2010, 2014, 2018

Meksika

Vladimir Weiss

1990

Çekoslovakya

Vladimir Weiss

2010

Slovakya

Alexander Guimaraes

1990

Kosta Rika

Celso Borges

2014, 2018, 2022

Kosta Rika

Danny Blind

1990, 1994

Hollanda

Daley Blind

2014, 2022

Hollanda

Peter Schmeichel

1998

Danimarka

Kasper Schmeichel

2018, 2022

Danimarka

Mazinho

1990, 1994

Brezilya

Thiago Alcantara

2018

İspanya

Lilian Thuram

1998, 2002, 2006FransaMarcus Thuram2022Fransa
Claudio Reyna

1994, 1998, 2002, 2006ABDGiovanni Reyna2022ABD

Aile boyu Dünya Kupası serüveni

Javier Hernandez, Güney Afrika'daki 2010 Dünya Kupası'nda ailesinin 3. kuşak temsilcisi olarak Meksika Milli Takımı'nın formasını giydi.

Hernandez, babasından 24, büyükbabasından da 56 yıl sonra Dünya Kupası'nda mücadele etme şansı yakaladı.

Brezilya 2014 ve Rusya 2018'de de Meksika Milli Takımı'nda forma giyen Hernandez'in büyükbabası Tomas Balcazar 1954 Dünya Kupası'nda, babası Javier Hernandez Gutierrez ise 1986 Dünya Kupası'nda milli takım adına mücadele etti.

Babaları teknik direktör olanlar

Dünya Kupası'nda bazı futbolcuların teknik direktörlüklerini babaları yaptı.

Babalarının yönetiminde Dünya Kupası maçlarına çıkan futbolcular şunlar:

Teknik direktör

Futbolcu

Ülke

Tarih

Ondino Viera

Milton Viera

Uruguay

1966

Cesare Maldini

Paolo Maldini

İtalya

1998

Zlatko Kranjcar

Niko Kranjcar

Hırvatistan

2006

Vladimir Weiss

Vladimir Weiss

Slovakya

2010

Bob Bradley

Michael Bradley

ABD

2010

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
Haberler.com
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