Dünya Kupası'nı başlamadan bitirebilecek bomba iddia! F.Bahçeli Valencia'nın ülkesine skandal teklif

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'ın, açılış maçını kaybetmeleri için Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın da formasını giydiği Ekvador'dan 8 futbolcuya 7,4 milyon dolar rüşvet teklif ettiği iddia edildi. Şike iddiasının doğru çıkması halinde Dünya Kupası'nın düzenlenmesi tehlikeye girebilir.

2022 Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenmesiyle ilgili tartışmalar sürerken ortaya atılan şike iddiası gündemi salladı. Katar'ın, Ekvadorlu futbolculara şike teklifi yaptığı iddia edildi.

7,4 MİLYON DOLAR

Amjad Taha'dan yaptığı habere göre; Katar, 8 Ekvadorlu oyuncuya açılış maçını kaybetmesi için 7,4 milyon dolar rüşvet teklif etti. Ekvador'dan bazı yetkililerin bu bilgiyi doğruladığı da öne sürüldü.

GRUPTA HANGİ TAKIMLAR VAR?

A Grubu'nda ev sahibi Katar, Ekvador, Senegal ve Hollanda yer alıyor. Katar, 20 Kasım akşamı saat 19.00'da Ekvador'la açılışı yapacak.

DÜNYA KUPASI'NA GÖLGE DÜŞTÜ

Vahim iddialar Dünya Kupası'nın üstüne gölge düşürdü. İddianın doğruluğu ispatlanırsa 2022 Dünya Kupası'nın akıbeti tehlikeye girebilir.