Dünya Kupası'nda Ronaldo'yu çileden çıkaran gol makinesi için Fenerbahçe harekete geçti

Dünya Kupası'ndaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Güney Koreli Cho Gue Sung için Fenerbahçe devreye girdi. Portekiz Milli Takımı ile oynanan mücadelede Ronaldo'ya oyundan çıkarken hızlı olması için hareket yapan ve yıldız futbolcuyla ufak çaplı bir gerilim yaşayan Sung, gündem olmuştu. Güney Koreli futbolcu ayrıca yakışıklılığıyla kısa sürede sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçi kazandı. Sung bu sezon çıktığı 40 maçta 24 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcu Cho Gue Sung'a yakın markaj uyguluyor. Sarı-lacivertliler, turnuvada attığı goller ve Ronaldo ile yaşadığı olayların ardından takipçi sayısı milyona ulaşan 24 yaşındaki golcü için Celtic ve Rennes de devrede.

GOL MAKİNESİ

Daily Record'un haberine göre; Fenerbahçe, Jeonbuk forması giyen Güney Koreli futbolcu Cho Gue Sung'u renklerine bağlamak istiyor. Dünya Kupası'ndaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcu, bu sezon çıktığı 40 maçta 24 gol ve 5 asistlik performansa imza attı.

RONALDO İLE TARTIŞMA YAŞADI

Dünya Kupası'nda Portekiz ile oynadıkları maçta Cristiano Ronaldo ile tartışma yaşayan Cho Gue Sung gündeme oturmuştu. Yıldız futbolcuya oyundan hızlı çıkması için hareketler yapan Cho, Ronaldo'yu kızdırmış ve ikili arasında kısa süreli gerginlik yaşanmıştı.