Dünya Kupası'nda skandal hata! Suudi Arabistan'ın Arjantin galibiyetine gölge düştü
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2022 Dünya Kupası'nın en sürpriz sonuçlarından birine imza atan Suudi Arabistan, Arjantin'i geriden gelerek 2-1 mağlup etmişti. Karşılaşmada Lautaro Martinez'in takımı öndeyken attığı ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünde yarı otomatik ofsayt sisteminin hata yaptığı ortaya çıktı. Sistemin son adam konumunda bulunan Suudi Arabistan sol bekini unutarak ofsayt çizgisini yanlış futbolcu üzerinden çektiği görüldü.
2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin'i geriden gelerek 2-1 mağlup eden Suudi Arabistan'ın tarihi zaferine gölge düşürecek bir hatanın yapıldığı ortaya çıktı.
SUUDI ARABİSTAN'DAN TARİHİ ZAFER
Karşılaşmanın 10. dakikasında Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle öne geçen Arjantin'in 3 golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Suudi Arabistan 48. dakikada Al Shehri ve 53. dakikada Al Dawsari'nin golleriyle mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.
OFSAYT ÇİZGİSİ HATALI ÇEKİLDİ
Mücadelede Arjantin öndeyken Lautaro Martinez'in attığı ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünde skandal bir gerçek ortaya çıktı. Yarı otomatik ofsayt sisteminin pozisyonda son adam konumunda bulunan Suudi Arabistan sol bekini yakalayamadığı ve ofsayt çizgisini yanlış futbolcu üzerinden çektiği görüldü.
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