Dünya Kupası'nda skandal hata! Suudi Arabistan'ın Arjantin galibiyetine gölge düştü

2022 Dünya Kupası'nın en sürpriz sonuçlarından birine imza atan Suudi Arabistan, Arjantin'i geriden gelerek 2-1 mağlup etmişti. Karşılaşmada Lautaro Martinez'in takımı öndeyken attığı ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünde yarı otomatik ofsayt sisteminin hata yaptığı ortaya çıktı. Sistemin son adam konumunda bulunan Suudi Arabistan sol bekini unutarak ofsayt çizgisini yanlış futbolcu üzerinden çektiği görüldü.