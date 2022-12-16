Dünya Kupası'nda finale yükselen Arjantin'de taraftarlar, soluğu Messi'nin büyükannesinin evinde aldı

2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı yenerek finale yükselen Arjantin'de yüzlerce taraftar, Lionel Messi'nin büyükannesinin evinin önüne giderek tezahüratlarda bulundu. Arjantinli yıldızın büyükannesi ise taraftarları camdan eliyle selamladı.

Katar'da devam eden Dünya Kupası'nda Arjantin, yarı final maçında Hırvatistan'ı mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Arjantinli taraftarlar, soluğu ilginç bir adreste aldı.

MESSI'NİN BÜYÜKANNESİNİN EVİNE GİTTİLER

Arjantin'de futbolseverler Dünya Kupası'nda finalin gelmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Binlerce taraftar sokaklara dökülürken bir gurup Arjantinli de soluğu Lionel Messi'nin büyükannesinin evinin önünde aldı. Tezahüratlar yapan taraftarlara Messi'nin büyükannesi camdan el sallayarak cevap verdi.

DEV FİNAL PAZAR GÜNÜ

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı, finalde Fransa'nın rakibi oldu. Katar'da düzenlenen dev turnuvanın finali 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de oynanacak.