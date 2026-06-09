Haberler

Dünya Kupası'nın golcü ülkeleri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en çok gol atan takım 27 golle Macaristan, en çok gol yiyen takım ise 16 golle Güney Kore oldu. Macaristan, 1954'teki rekoruyla dikkat çekerken, Güney Kore aynı turnuvada kalesinde 16 gol gördü.

Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en çok gol atan takım Macaristan, en çok gol yiyen ekip ise Güney Kore oldu.

Macaristan, kupa tarihinin en gollü turnuvası 1954 İsviçre'de çıktığı 5 maçta rakip fileleri 27 kez havalandırarak bir şampiyonada en çok gol atan takım ünvanını aldı.

Macarlar, mücadele ettikleri 2. grupta Güney Kore'yi 9-0, Batı Almanya'yı 8-3 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Brezilya'yı, yarı finalde de uzatmalarda Uruguay'ı aynı sonuçlarla 4-2 mağlup eden Macaristan, finalde ise grupta 8 gol attıkları Almanya'ya 3-2 yenilerek şampiyonluk şansını kaçırdı.

Almanya ise aynı turnuvada 25 gol atıp bu alanda ikinci sıraya yerleşti. Fransa da 1958 Dünya Kupası'nda 6 karşılaşmada 23 gole imza attı.

Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en çok gol atan takımlar ve attıkları gol sayıları şöyle:

Takım

Tarih

Maç

Gol

Macaristan

1954

5

27

Batı Almanya

1954

6

25

Fransa

1958

6

23

Brezilya

1950

6

22

Brezilya

1970

6

19

Arjantin

1930

5

18

Brezilya

2002

7

18

Almanya

2014

7

18

Avusturya

1954

5

17

Portekiz

1966

6

17

Batı Almanya

1970

6

17

En çok gol yiyen Güney Kore

Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en çok gol yiyen milli takım, Güney Kore oldu.

Türkiye'nin de yer aldığı 1954 İsviçre'de 2. Grup'ta mücadele eden Güney Kore, yaptığı 2 maçta kalesinde 16 gol gördü.

İlk maçında Macaristan'dan 9 gol yiyen Güney Kore, ikinci karşılaşmasında ise Türkiye karşısında sahadan 7-0 yenik ayrıldı.

1950 Dünya Kupası'nda İsveç, 1958'de Fransa ve 1986'da Belçika, 15'er golle Güney Kore'yi takip etti.

Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en çok gol yiyen takımlar şöyle:

Takım

Tarih

Maç

Gol

Güney Kore

1954

2

16

İsveç

1950

5

15

Belçika

1986

7

15

Fransa

1958

6

15

Zaire

1974

3

14

Haiti

1974

3

14

Batı Almanya

1958

6

14

Batı Almanya

1954

6

14

Brezilya

2014

7

14

El Salvador

1982

3

13

Meksika

1930

3

13

En yüksek gol ortalaması Macaristan'ın

Macaristan, maç başına 2,72 ile Dünya Kupası'ndaki en yüksek gol ortalamasını tutturdu.

Turnuvada 32 maça çıkan Macarlar, 87 gol kaydetti.

Brezilya, 114 karşılaşmada 237 golle 2,08, Almanya da 112 müsabakada 232 golle 2,07 ortalama yakaladı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! Grup toplantısı için yeni adres verdi
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak

Kapıda arbede çıktı, Kurtulmuş yasak getirdi
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı

CHP Grup Toplantısı öncesi Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na kritik çağrı
Türk konsolosun başını yakan kumarhane kaçamağı

Bu kaçamağı affetmedi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı! Aradaki yaş farkı bir ömür

Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı! Aradaki yaş farkı bir ömür
Hatay'da serum çıkarma işlemi esnasında sargıyla birlikte bebeğin parmağı kesildi

Hatay'da akılalmaz olay! Serum yerine bebeğin parmağı kesildi
Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti

Trump'ın zor anları! Kameralar her şeyi kaydetti
İlyas İlbey'den kötü haber! Kızı dua istedi

Bir dönemin efsanesinden kötü haber! Kızı dua istedi
A Milli Takım'ı gece yarısı korkutan olay! Otobüsten indiler

A Milli Takım'ı gece yarısı korkutan olay!

Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar

Milyonlarca çalışana müjde! Yargıtay'dan bordroları değiştirecek karar
Dün geceye damga vuran paylaşım! Apar topar kaldırdı

Dün geceye damga vuran paylaşım! Apar topar kaldırdı