Dünya Kupası'nda çılgın maç! Senegal turladı, Fenerbahçe'nin yıldızı eve dönüyor

2022 Dünya Kupası A Grubu son maçında Senegal, Ekvador'u 2-1 mağlup etti. 67. dakikada skoru 1-1'e getiren Ekvador gruptan çıkmak için avantajlı durumdayken, 70. dakikada Koulibaly attığı gol ile Senegal'e turu getirdi. Bu sonuçla Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'nın formasını giydiği Ekvador, turnuvaya veda etti.

Ekvador ile Senegal, 2022 Dünya Kupası A Grubu son maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Senagal 2-1 kazandı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

PERDEYİ SARR AÇTI

Oldukça büyük bir heyecana sahne olan maçta Senegal, 44. dakikada penaltıdan Sarr'ın golüyle öne geçti ve soyunma odasına 1-0 önde gitti.

VALENCIA EVE DÖNÜYOR

Ekvador'da Caicedo 67. dakikada skora dengeyi getiren isim oldu. 1-1'lik skor ile gruptan çıkma avantajına sahip olan Ekvador'a yıkımı Koulibaly yaşattı. Senegalli stoper attığı gol ile ülkesini Dünya Kupası'nda son 16 turuna taşıdı. Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'nın formasını giydiği Ekvador ise turnuvadan elendi.