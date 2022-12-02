Dünya Kupası'nda büyük sürpriz! Portekiz'i yenip gruptan çıktılar, Ronaldo çıldırdı
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Dünya Kupası H Grubu'ndaki maçta Portekiz'i 2-1'i mağlup eden Güney Kore, son 16 turuna yükseldi. Maçın ortasında Ronaldo'yu çıkaran Portekiz'in hocası Fernando Santos, oyunu adeta Güney Kore'ye verdi. Cristiano Ronaldo kenarda çılgına döndü.
Dünya Kupası'nda sürprizler devam ediyor. Fas ve Japonya'nın lider çıkmasının ardından bir sürpriz de Güney Kore'den geldi. Çıkmasına hiç ihtimal verilmeyen Güney Kore, Portekiz'i 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Öte yandan Portekiz, ilk 2 maç sonunda lider çıkmayı garantilemişti.
Portekiz, 5'inci dakikada Horta'nın golüyle öne geçti. Rakibine üstünlük kuran Portekiz, 27'de Gwon'un golüyle sarsıldı. Portekiz sonrasında Ronaldo ile net fırsatlardan yararlanamadı. Teknik direktör Fernando Santos, Ronaldo'yu 65'te kenara aldı. Ancak bu değişiklik işe yaramadı. Portekiz adeta oyunu teslim etti.
90+1'de Güney Kore'den Hwang Hee Chan, takımını 2-1 öne geçiren golü attı. Güney Kore bu sonuçla gruptan ikinci olarak çıkmayı başardı.
Oyundan alınan Ronaldo'nun hocasına tepkileri dikkat çekti. Son dakikalarda gelen Güney Kore galibiyetiyle Ronaldo kulübede çılgına döndü. Manchester United'da hocalarıyla anlaşamadığı için kulüpten ayrılan Ronaldo, Portekiz'deki hocasıyla da ters düştü.