Dünya Kupası maçının önüne geçen olay! Neymar'a benzeyen taraftar canını zor kurtardı

2022 Dünya Kupası'nda sakatlanarak taraftarlarını oldukça korkutan Brezilyalı yıldız Neymar, son oynanan Brezilya-İsviçre maçında forma giyemedi. Ancak tribünde Neymar'a benzeyen bir taraftar karşılaşmanın adeta önüne geçti. İzdihama yol açan Neymar'ın benzeri, diğer taraftarların yoğun ilgisi arasında canını zor kurtardı.

2022 Dünya Kupası'na damga vuran olay, Brezilya-İsviçre maçında gerçekleşti. Taraftarların gerçek Neymar sandığı kişinin sahte olduğu anlaşılınca o anlar sosyal medyada viral oldu.

İZDİHAMA NEDEN OLDU

Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Neymar, İsviçre maçında forma giyemedi. Karşılaşmanın oynandığı dakikalarda ise ilginç bir olay meydana geldi. Brezilya tribünlerindeki binlerce taraftar Neymar zannettikleri bir kişiyle fotoğraf çektirmek ve yan yana olmak için izdihama yol açtı.

KAÇARAK KURTULDU

Başlarda duruma şikayet etmeyen "Sahte Neymar" yaşanan izdihamın ardından güvenlik güçlerinin yardımıyla stadyumdan ayrılarak canını zor kurtardı.

işte "sahte Neymar'ın" o anları: