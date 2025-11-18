Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın büyük bölümü kesinleşti. Şu ana kadar 34 takım biletini aldı. İlk kez 48 takımla oynanacak turnuva, tarihin en geniş kapsamlı Dünya Kupası olacak. İşte katılması kesinleşen 34 ülke...
- 2026 Dünya Kupası'na ABD, Meksika ve Kanada ev sahibi olarak katılacak.
- 2026 Dünya Kupası'na toplam 34 ülkenin katılımı kesinleşti.
- 2026 Dünya Kupası ilk kez 48 takımla düzenlenecek.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Turnuvada yer alacak ülkelerin büyük çoğunluğu artık netleşti. Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar birçok güçlü takım, şimdiden kupaya katılım hakkı elde etti.
Ev sahibi üçlü olan ABD, Meksika ve Kanada doğrudan turnuvada yer alırken, kıtalardaki elemelerin tamamlanmasıyla birlikte toplam 34 ülke resmen Dünya Kupası listesine yazıldı.
KATILIMI KESİNLEŞEN ÜLKELER
- ABD (Ev Sahibi)
- Meksika (Ev Sahibi)
- Kanada (Ev Sahibi)
- İngiltere
- Portekiz
- Norveç
- Almanya
- Hollanda
- Fransa
- Hırvatistan
- Japonya
- Yeni Zelanda
- İran
- Arjantin
- Özbekistan
- Güney Kore
- Ürdün
- Avustralya
- Brezilya
- Ekvador
- Uruguay
- Paraguay
- Kolombiya
- Fas
- Tunus
- Mısır
- Cezayir
- Gana
- Yeşil Burun Adaları
- Güney Afrika
- Katar
- Senegal
- Fildişi Sahili
- Suudi Arabistan
İLK KEZ 48 TAKIMLI DÜZENLENECEK
Turnuva bu yıl bir ilke imza atarak 48 takımla oynanacak. Bu geniş format, hem rekabet seviyesini artıracak hem de daha fazla ülkenin Dünya Kupası heyecanına ortak olmasını sağlayacak.