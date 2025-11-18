Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Turnuvada yer alacak ülkelerin büyük çoğunluğu artık netleşti. Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar birçok güçlü takım, şimdiden kupaya katılım hakkı elde etti.

Ev sahibi üçlü olan ABD, Meksika ve Kanada doğrudan turnuvada yer alırken, kıtalardaki elemelerin tamamlanmasıyla birlikte toplam 34 ülke resmen Dünya Kupası listesine yazıldı.

KATILIMI KESİNLEŞEN ÜLKELER

ABD (Ev Sahibi)

Meksika (Ev Sahibi)

Kanada (Ev Sahibi)

İngiltere

Portekiz

Norveç

Almanya

Hollanda

Fransa

Hırvatistan

Japonya

Yeni Zelanda

İran

Arjantin

Özbekistan

Güney Kore

Ürdün

Avustralya

Brezilya

Ekvador

Uruguay

Paraguay

Kolombiya

Fas

Tunus

Mısır

Cezayir

Gana

Yeşil Burun Adaları

Güney Afrika

Katar

Senegal

Fildişi Sahili

Suudi Arabistan

İLK KEZ 48 TAKIMLI DÜZENLENECEK

Turnuva bu yıl bir ilke imza atarak 48 takımla oynanacak. Bu geniş format, hem rekabet seviyesini artıracak hem de daha fazla ülkenin Dünya Kupası heyecanına ortak olmasını sağlayacak.