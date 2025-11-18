Haberler

Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu

Güncelleme:
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın büyük bölümü kesinleşti. Şu ana kadar 34 takım biletini aldı. İlk kez 48 takımla oynanacak turnuva, tarihin en geniş kapsamlı Dünya Kupası olacak. İşte katılması kesinleşen 34 ülke...

  • 2026 Dünya Kupası'na ABD, Meksika ve Kanada ev sahibi olarak katılacak.
  • 2026 Dünya Kupası'na toplam 34 ülkenin katılımı kesinleşti.
  • 2026 Dünya Kupası ilk kez 48 takımla düzenlenecek.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Turnuvada yer alacak ülkelerin büyük çoğunluğu artık netleşti. Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar birçok güçlü takım, şimdiden kupaya katılım hakkı elde etti.

Ev sahibi üçlü olan ABD, Meksika ve Kanada doğrudan turnuvada yer alırken, kıtalardaki elemelerin tamamlanmasıyla birlikte toplam 34 ülke resmen Dünya Kupası listesine yazıldı.

KATILIMI KESİNLEŞEN ÜLKELER

  • ABD (Ev Sahibi)
  • Meksika (Ev Sahibi)
  • Kanada (Ev Sahibi)
  • İngiltere
  • Portekiz
  • Norveç
  • Almanya
  • Hollanda
  • Fransa
  • Hırvatistan
  • Japonya
  • Yeni Zelanda
  • İran
  • Arjantin
  • Özbekistan
  • Güney Kore
  • Ürdün
  • Avustralya
  • Brezilya
  • Ekvador
  • Uruguay
  • Paraguay
  • Kolombiya
  • Fas
  • Tunus
  • Mısır
  • Cezayir
  • Gana
  • Yeşil Burun Adaları
  • Güney Afrika
  • Katar
  • Senegal
  • Fildişi Sahili
  • Suudi Arabistan

İLK KEZ 48 TAKIMLI DÜZENLENECEK

Turnuva bu yıl bir ilke imza atarak 48 takımla oynanacak. Bu geniş format, hem rekabet seviyesini artıracak hem de daha fazla ülkenin Dünya Kupası heyecanına ortak olmasını sağlayacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

futbolun ülkelere verdiği zarar kadar bir şey yoktur kendi halkını kumara alıştıran bir branştan memlekete hayır gelmez

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan:

Her yerde olduğu gibi futbolda bile gerideyiz :(

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKadir Yolcu:

Bu olay 100 yıllık ancak ülkemizde 20 yıldır daha iyi işler oluyor.

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıLutfi turan:

Yuyh Türkiye yok

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
