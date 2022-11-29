Dünya Kupası maçında söylediklerine tepki yağan TRT spikerinden olay hamle

Dünya Kupası'nda oynanan Portekiz-Uruguay maçını anlatan TRT spikeri Cüneyt Ersan, karşılaşmada futbolcuların isimlerini karıştırması ve bazı hatalı bilgiler vermesi sonrası gelen tepkiler üzerine Twitter hesabını kapattı. Deneyimli spiker, Dünya Kupası'nın oynandığı Katar'dan paylaşımlarını yapmaya Instagram hesabı üzerinden devam ediyor.

2022 Dünya Kupası'nda Portekiz ile Uruguay arasında oynanan mücadeleyi anlatan TRT spikeri Cüneyt Ersan, oyuncuların ismini karıştırınca ve bazı hatalı bilgiler verinde büyük tepki toplamıştı. Ersan, sosyal medyadan yaptığı hamle ile gündem oldu.

TWITTER HESABINI KAPATTI

TRT spikeri Cüneyt Ersan karşılaşma sırasında birçok futbolcunun adını birbiriyle karıştırdı. Mücadeleyi anlatırken bazı hatalı bilgiler de veren Ersan'a futbolseverlerden sosyal medyada tepki yağdı. Bunun üzerine Ersan, Twitter hesabını kapattı.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Dünya Kupası'nda İspanya'nın Kosta Rika'yı 7-0 mağlup ettiği maçta da Cüneyt Ersan'ın, İspanya 7. golü attıktan sonra "Şimdi aklınıza geliyordur, bir gol daha olur mu?" demesi sonrası Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0 yenildiği maça gönderme yaptığı iddia edilmişti. Bunun üzerine siyah-beyazlı taraftarlar deneyimli spikerin istifasını istemiş ve Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı bir metin yayınlamıştı.