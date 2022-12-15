Gözü dönen Fransız, arabasını Faslı taraftarların üzerine sürdü! Bir çocuk ezilerek can verdi

Dünya Kupası yarı finalinde Fas'ı eleyen Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü. Aşırı sağcı Fransız ve Faslı taraftarlar arasında çıkan olaylarda 14 yaşındaki Faslı bir çocuk hayatını kaybetti. Fransız bir taraftarın arabasıyla ezmesi sonucu ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kazanamadı. Polis, olay yerinin yakınında aracın terk edildiğini ve sürücünün yakalanması için çalışmaların başladığını ifade etti.

Fas ile Fransa, Dünya Kupası yarı final maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransa'yı 2-0 kazanırken, maçın sonunda ülkenin şehirlerinde olaylar çıktı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Karşılaşma devam ederken oldukça sakin olan Paris sokakları, son düdüğün çalmasıyla birlikte karıştı. Faslı taraftarlar ve aşırı sağcı Fransızlar arasında çıkan olaylara polis sert müdahale etti.

ÇOCUK ARABANIN ALTINDA KALDI

Olayların yaşandığı şehirlerden biri olan Montpellier'de ise Fransız bir taraftar, arabasıyla Faslı bir çocuğun ölümüne sebep oldu. Fransa bayrağını sallayarak arabasını kalabalığa doğru süren Fransız'ı, Faslı taraftarlar durdurmaya çalıştı. Bu sırada arabasını grubun üzerine sürmeye devam eden sürücü, 14 yaşındaki Faslı bir çocuğu ezdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan çocuk hemen hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis aracın olay yerinin yakınında terk edildiğini ve sürücünün her yerde arandığını belirtti. Yaşanan çatışmalarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.