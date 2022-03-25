Dünya Kupası hayal oldu, maça damga vuran Burak Yılmaz gözyaşlarıyla Milli Takım'ı bıraktı

A Milli Takım ile Portekiz, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Dragao Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlı ekip, Portekiz'e 3-1 kaybederek Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

PENALTI KAÇIRDI

Maça çok iyi başlayan Portekiz, 15'te Otavio'yla öne geçti. 42'de Jota, skoru 2-0'a getirdi. 65'te Burak'ın golüyle umutlandık. 85'te kaptan Burak penaltıyı farklı şekilde dışarı yolladı. Son dakikalarda Nunes'in golüyle skoru 3-1 yapan Portekiz, bir üst tura çıkan taraf oldu.

İTALYA YİNE HAVLU ATTI

Avrupa Şampiyonası'nda 3-0 mağlup olduğumuz İtalya ise Kuzey Makedonya'ya elendi. Makedonlara 1-0 kaybeden İtalya, üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nı kaçırmış oldu.

FORMAYI BIRAKTI

A Milli Takım'ın ve Süper Lig tarihinin en golcü futbolcularından kaptan Burak Yılmaz, kaçırdığı penaltı sonrası milli formaya veda etti. Burak, "Sistemle, oyunla alakası yok. Benim kaçırdığım penaltı yüzünden gidemiyoruz, çok özür dilerim. Her gece uykularım kaçacak. Yeni jenerasyonların önünü açmak için bırakma kararı aldım. Penaltıyla bir ilgisi yok, artık sahne gençlerin olmalı" dedi.

BİR NESİL DÜNYA KUPASI GÖREMEDİ

A Milli Takım, üst üste beşinci kez Dünya Kupası'na katılamadı. 2002'deki Dünya Kupası'nda üçüncü olan Ay-Yıldızlılar, o yıldan beri turnuvaya bilet alamadı. Türkiye'nin genç kuşağı takımını Dünya Kupası'nda hiç izleyemedi.