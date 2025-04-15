Dünya kupası efsanesi bacaklarını kaybedecek

2006 Dünya Kupası şampiyonu İtalyan futbolcu Gianluca Zambrotta, yıllardır mücadele ettiği diz problemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2006-2008 yılları arasında Barcelona forması da giyen eski yıldız, Gianluca Gazzoli'nin sunduğu Bsmt adlı podcast programında, kamuoyunun dikkatini çeken "çarpık bacak" rahatsızlığını anlattı.

"BACAKLARIM ZAMANLA EĞRİLDİ"

"Genu varo" ya da halk arasında bilinen adıyla "çarpık bacak" problemiyle mücadele eden Zambrotta, yıllar içinde bacaklarının dışa doğru eğildiğini belirtti. Kariyeri boyunca ciddi bir sakatlık yaşamadığını söyleyen eski futbolcu, "Sadece iç menisküslerimden üç operasyon geçirdim. Şu an ne sol ne sağ dizimde menisküs kaldı. Bu yüzden zamanla bacaklarım eğrildi. Şu anda birçok ortopedi cerrahı için laboratuvar modeli gibiyim" ifadelerini kullandı.

48 yaşındaki eski futbolcu, hem estetik hem de sağlık açısından yaşadığı sıkıntının ilerlediğini vurgulayarak, yakın zamanda ameliyata gireceğini duyurdu ve "Yakında her iki dizimden de ameliyat olacağım. Kemikten küçük parçalar kesilecek, üzerine plakalar yerleştirilecek. Şimdilik tam protez yerine bu çözümü deneyeceğiz" dedi.

Zambrotta, İtalya'nın önemli cerrahlarıyla görüştüğünü ve uzmanların durumuna hayret ettiğini belirtti: "Şu ana kadar 3-4 üst düzey doktorla görüştüm. Bana bakıyorlar ve 'Nasıl yürüyebiliyorsun, hatta nasıl padel oynayabiliyorsun?' diye soruyorlar."

"KAÇINILMAZ SONA YAKLAŞIYORUZ"

Eski yıldız, sorunun hem genetik yatkınlık hem de menisküs eksikliği nedeniyle zamanla kötüleştiğini söyledi ve, "Belki de bu süreçle daha erken ilgilenmeliydim. Ama şimdi kaçınılmaz sona yaklaşıyoruz; ilerleyen yıllarda tam protez takılması gerekecek" dedi.