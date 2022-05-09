Dünya, Kocaelispor'u konuşuyor! Rakip kaleciden spikere kadar herkes attıkları gole şaştı kaldı - Haberler

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Dünya, Kocaelispor'u konuşuyor! Rakip kaleciden spikere kadar herkes attıkları gole şaştı kaldı

Haberler.com - Spor
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Kocaelispor ile Altınordu arasında oynanan maçta futbol sahalarında belki de daha önce benzerine hiç rastlanmamış bir gol atıldı. Hakem Ali Palabıyık'ın endirekt serbest vuruş verdiğini düşünen Altınordu kalecisi Ali Emre topu önüne koydu. Kocaelisporlu Kolovos, Ali Emre'nin şaşkın bakışları arasında duran topu ağlara gönderdi. Palabıyık daha sonra golü vererek santrayı gösterdi. Maçın spikeri dahi o anları şaşkınlıkla anlatırken, binlerce takipçili sosyal medya hesapları golü paylaştı.

Spor Toto 1. Lig'in bitimine 3 hafta kala küme düşme hattında yer alan Kocaelispor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona ererken, Kocaelispor'un attığı gol gündeme oturdu.

KALECİ DONDU KALDI

Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın endirekt serbest vuruş verdiğini düşünen Altınordu kalecisi Ali Emre topu önüne koydu. Kocaelisporlu Kolovos, Ali Emre'nin şaşkın bakışları arasında duran topu ağlara gönderdi. Palabıyık, daha sonra santrayı gösterdi. Altınordulu futbolcular karara tepki gösterirken, hakeme yapılan yoğun itirazlar sonucu değiştirmedi. Maçın spikeri dahi o anları şaşkınlıkla anlatırken, binlerce takipçili sosyal medya hesapları golü paylaştı.

Dünya, Kocaelispor'u konuşuyor! Spikerden rakip takım kalecisine attıkları gole herkes şaştı kaldıGörüntü: Beinsports

Dünya, Kocaelispor'u konuşuyor! Spikerden rakip takım kalecisine attıkları gole herkes şaştı kaldıGörüntü: Beinsports

Dünya, Kocaelispor'u konuşuyor! Spikerden rakip takım kalecisine attıkları gole herkes şaştı kaldıGörüntü: Beinsports

Dünya, Kocaelispor'u konuşuyor! Spikerden rakip takım kalecisine attıkları gole herkes şaştı kaldıGörüntü: Beinsports

Dünya, Kocaelispor'u konuşuyor! Spikerden rakip takım kalecisine attıkları gole herkes şaştı kaldıGörüntü: Beinsports

Haberler.com - Spor

Spor Toto 1. Lig, Altınordu, Kocaeli, Spor, Haberler

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