Dünya, Kocaelispor'u konuşuyor! Rakip kaleciden spikere kadar herkes attıkları gole şaştı kaldı

Spor Toto 1. Lig'in bitimine 3 hafta kala küme düşme hattında yer alan Kocaelispor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona ererken, Kocaelispor'un attığı gol gündeme oturdu.

KALECİ DONDU KALDI

Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın endirekt serbest vuruş verdiğini düşünen Altınordu kalecisi Ali Emre topu önüne koydu. Kocaelisporlu Kolovos, Ali Emre'nin şaşkın bakışları arasında duran topu ağlara gönderdi. Palabıyık, daha sonra santrayı gösterdi. Altınordulu futbolcular karara tepki gösterirken, hakeme yapılan yoğun itirazlar sonucu değiştirmedi. Maçın spikeri dahi o anları şaşkınlıkla anlatırken, binlerce takipçili sosyal medya hesapları golü paylaştı.

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

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