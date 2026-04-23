Dünya karatecileri Gelibolu'da buluşacak

Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda milli karate takımları, Çanakkale Gelibolu Üç Uluslu Dostluk ve Dayanışma Karate Şampiyonası'nda bir araya gelecek.

Türkiye Karate Federasyonun açıklamasına göre, 25 Nisan Anzak Günü Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek organizasyon Eceabat ilçesinde yarın başlayacak.

Organizasyona üç ülkeden toplam 19 sporcu katılacak. Türkiye, şampiyonada 5 kadın ve 3 erkek olmak üzere toplam 8 sporcu ile temsil edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Ercüment Taşdemir, şampiyonanın sportif rekabetin yanı sıra dostluk, saygı ve dayanışma mesajlarının ön plana çıkaracağını belirtti.

Anlamlı bir buluşmaya imza atacakları için mutlu olduklarını aktaran Taşdemir, "Tarihin derin izlerini barındıran Gelibolu'da düzenlenecek bu organizasyon, geçmişte karşı karşıya gelen milletlerin bugün spor aracılığıyla bir araya gelmesi açısından simgesel bir değer taşıyor. Yarın başlayacak organizasyona başta Çanakkaleli vatandaşlarımız ile tüm sporseverleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
