Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın Beşinci Günü: Son 16 Turu Belli Oldu

Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda beşinci gün mücadelesinde, 8 karşılaşma oynandı ve son 16 turuna kalan ülkeler belirlendi. Hollanda, Tayland, İtalya, Belçika, Brezilya, Fransa, ABD ve Slovenya bu tura yükseldi.

NAKHON Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda beşinci gün mücadeleleri tamamlandı.

Organizasyonun beşinci gününde A, B, C ve D gruplarında 8 karşılaşma yapıldı.

Günün sonuçları şöyle:

A Grubu: (Bangkok)

İsveç-Mısır: 3-1

Tayland- Hollanda : 2-3

B Grubu: (Phuket)

İtalya- Belçika : 3-1

Küba-Slovakya: 3-1

C Grubu: (Chiang Mai)

Fransa-Yunanistan: 3-1

Brezilya-Porto Riko: 3-0

D Grubu: (Nakhon Ratchasima)

Arjantin- Slovenya : 0-3

ABD-Çekya: 3-0

Son 16 turuna kalan ülkeler belli oldu

A, B, C ve D gruplarında 3. ve son karşılaşmalar oynanırken, son 16 turuna yükselen ülkeler de belli oldu.

Son 16 turuna yükselen ülkelerin isimleri şu şekilde:

A Grubu:

1- Hollanda

2- Tayland

B Grubu:

1- İtalya

2- Belçika

C Grubu:

1- Brezilya

2- Fransa

D Grubu

1- ABD

2- Slovenya

