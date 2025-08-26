Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın Beşinci Günü: Son 16 Turu Belli Oldu

NAKHON Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda beşinci gün mücadeleleri tamamlandı.

Organizasyonun beşinci gününde A, B, C ve D gruplarında 8 karşılaşma yapıldı.

Günün sonuçları şöyle:

A Grubu: (Bangkok)

İsveç-Mısır: 3-1

Tayland- Hollanda : 2-3

B Grubu: (Phuket)

İtalya- Belçika : 3-1

Küba-Slovakya: 3-1

C Grubu: (Chiang Mai)

Fransa-Yunanistan: 3-1

Brezilya-Porto Riko: 3-0

D Grubu: (Nakhon Ratchasima)

Arjantin- Slovenya : 0-3

ABD-Çekya: 3-0

Son 16 turuna kalan ülkeler belli oldu

A, B, C ve D gruplarında 3. ve son karşılaşmalar oynanırken, son 16 turuna yükselen ülkeler de belli oldu.

Son 16 turuna yükselen ülkelerin isimleri şu şekilde:

A Grubu:

1- Hollanda

2- Tayland

B Grubu:

1- İtalya

2- Belçika

C Grubu:

1- Brezilya

2- Fransa

D Grubu

1- ABD

2- Slovenya