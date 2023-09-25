Dünya Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Güreş Milli Takımı 3. oldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda takım halinde 3'üncü olan Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın sporcuları Rıza Kayaalp, Ali Cengiz ve Enes Başar Ankara'ya döndü.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda takım halinde 3'üncü olan ve 2 olimpiyat kotası elde eden Grekoromen Güreş Milli Takımı, Esenboğa Havalimanı'na indi. ASKİ Spor Kulübü'nün milli güreşçilerini coşkulu bir kalabalık karşıladı.

ALİ CENGİZ: BAYRAĞIMIZI GÖNDERE ÇEKTİK

Dünya Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Güreş Milli Takımı adına 87 kiloda mücadele eden ve altın madalya alarak dünya şampiyonu olan Ali Cengiz, geçen yıl Türkiye'yi büyükler kategorisinde ilk defa temsil ettiğinde 3'üncü olduğunu hatırlatarak, "Yılın 10 ayı kamptaydık. Ekibimiz ve hocalarımızla beraber sıkı bir çalışmanın ardından çok şükür bu sene Avrupa 2'ncisi oldum. Son yapılan dünya şampiyonasında da ülkemize altın madalya kazandırdım. Çok şükür mutluyum, gururluyum. Son dakika biraz zorlu geçti fakat Rabb'im nasip etti. Ayağa kalktık, güçlü durduk ve maçı kazandık. Bayrağımızı göndere çektik" dedi.

ENES BAŞAR: BURUK BİR SEVİNÇ YAŞIYORUM

63 kiloda mücadele eden ve bronz madalya alarak dünya 3'üncüsü olan Enes Başar, "Bronz madalya kazandığım için mutluyum. Hedefimiz altın madalyaydı, buruk bir sevinç yaşıyorum. En azından madalya ile dönmek mutluluk verici. İnşallah bundan sonra altın madalyayı hedefleyeceğiz" diye konuştu.

RIZA KAYAALP: OLİMPİYATLARA KONSANTRE OLUP KAZANMAK İSTİYORUM

130 kiloda mindere çıkarak bronz madalyanın yanı sıra 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli güreşçi Rıza Kayaalp, sonucun kendisi için üzücü olduğunu söyledi.

Maçı geçen yıla göre daha üstün götürdüğünü belirten Kayaalp, "Bir yerde yanlış bir şey yaptım o da son dakikalarda ayaklarımı hissetmememe neden oldu. O nedenle kaybettim diyebilirim. Bu, dünya şampiyonasında 10'uncu madalyamdı. 10 dünya, 13 Avrupa ve 3 olimpiyat olmak üzere toplamda 26 madalya kazanarak Avrupa ve dünya şampiyonalarında en fazla madalya alan sporcu oldum. Önümüzde Avrupa şampiyonası var ona hazırlanacağız, sonra olimpiyatlar. Geçen yıla göre 2-3 kat iyiydim. Sadece maçtan önce giymemem gereken (ayakkabı) bir şey giydiğimden dolayı maçı son dakikalarda kaybettim. Zaten 5 dünya şampiyonu oldum. Bu da 3'üncü gümüş madalyam oldu. 2 de bronz madalyam var. Hepsini fazlasıyla yaşadık. Alamadığım bir olimpiyat altın madalyası var, şu an benim için en önemli şey. Ona konsantre olup onu kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Erdoğan Karaali ise dünya şampiyonasında 4 madalya ve 2 kota aldıklarını söyleyerek tek hedeflerinin olimpiyatlarda alınacak başarılar olduğunu ifade etti.

YÜKSEL ARSLAN: ALTYAPIMIZ ÇOK İYİ

ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, tüm sporcuları tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Ali Cengiz bu sene çok iyi çalıştı, olimpiyat kotası aldı, dünya şampiyonu oldu. Rıza ve Taha da 50'ye yakın madlayayı kulübümüze kazandırdı. Tarihte ikk defa oluyor, Rıza 5'nci defa olimpiyatlara gidiyor. Altyapımız çok iyi. 14 Ekim'de büyük bir organizasyonla yağlı güreş tesisimizi açacağız. 6 sporcumuz olimpiyatlara gidiyor, 5'i ASKİ imzalı."