Fenerbahçe ve Galatasaray, dünya devlerinin transferi için kapıştığı Mahmoud Dahoud için devrede

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Galatasaray, gelecek sezonun kadro çalışmalarına da başladı. Sarı-kırmızılılar, Borussia Dortmund'da forma giyen ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Suriye asıllı Alman futbolcu Mahmoud Dahoud ile ilgileniyor. 27 yaşındaki oyuncunun Alman devi ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adayları arasında gösterilen Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez saha dışında birbirine rakip oldu. Gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başlayan iki takım da transferde karşı karşıya geldi.

TRANSFERDE DE RAKİP OLDULAR

Sky Almanya'da yer alan habere göre, Fenerbahçe ve Galatasaray, Borussia Dortmund forması giyen Mahmoud Dahoud ile ilgileniyor. Habere göre Borussia Dortmund'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitcek olan Mahmoud Dahoud'la 10 takım birden ilgileniyor.

10 TAKIM İLGİNENİYOR

Almanya Milli Takımı'nın da formasını giyen 27 yaşındaki orta saha ile ilgilenen takımlar arasında, Leicester City, Real Betis, Sevilla, Napoli, Milan, Roma, Arsenal, Fenerbahçe, Galatasaray ve Atletico Madrid bulunuyor.

"SÖZLEŞMESİNİ UZATMAYACAĞIZ"

Oyuncunun son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sebatian Kehl, "Mahmoud'la çok açık ve dürüst bir şekilde konuştum. Onun sözleşmesini gelecek yaz uzatmayacağımızı ifade ettim." dedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Alman ekibinde toplamda 7 maça çıkabilen Mahmoud Dahoud, 288 dakika süre alabildi. Sahada kaldığı süre boyunca gol veya asist katkısı ise yapamadı.