Muhtemel rakipler belli oldu! Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi son 16 turunda dünya devleri bekliyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Manchester United, Roma ve Juventus gibi zorlu takımların yer alacağı kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Öte yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Sivasspor ve Başakşehir'in de rakipleri bugün belli olacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirerek son 16 turuna doğrudan yükselmişti. 32 turundaki maçların tamamlanmasının ardından sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri belli oldu.

FENERBAHÇE'Yİ ZORLU RAKİPLER BEKLİYOR

Arsenal, Real Betis, Real Sociedad, Ferencvaros, Feyenoord, Freiburg ve Union Saint-Gilloise ile temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turuna doğrudan takımlar oldu. Dün gece 32 turu maçlarının tamamlanmasının ardından sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şöyle:

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Union Berlin

Roma

Juventus

Sporting

Bayer Leverkusen

Sevilla

BAŞAKŞEHİR VE SİVVASPOR'UN DA RAKİPLERİ BELLİ OLACAK

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda mücadele edecek Sivasspor ve Başakşehir'in de muhtelem rakipleri belli oldu. Temsilcilerimizin yer aldığı kura çekimi, bugün saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

Sivasspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri: