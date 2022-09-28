Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya devleri bizi bekliyor! İşte A Milli Takım'ın EURO 2024 yolunda muhtemel rakipleri

Spor Haberleri

A Milli Takım'ın, EURO 2024 yolunda muhtemel rakipleri netleşti. EURO 2024 elemeleri grup kura çekimine 4. torbadan dahil olacak Ay-Yıldızlı ekibi Fransa, İtalya ve İngiltere'nin aralarında bulunduğu birbirinden zorlu takımlar bekliyor. Öte yandan Milliler, gruptan çıkamaması durumunda Uluslar C Ligi'nde grubunu lider bitirdiği için EURO 2024'e play-off turundan katılma şansına sahip olacak.

EURO 2024 elemeleri için grup kura çekimi Almanya'nın Frankfurt şehrinde 9 Ekim'de gerçekleştirilecek. Uluslar C Ligi'ni grup lideri olarak kapatan A Milli Takım'ın da hem elemeler hem de olası bir play-off durumunda karşılaşacağı muhtemel rakipler belli oldu.

PLAY-OFF OYNAMA HAKKIMIZ VAR

A Milli Takım, grubundan çıkamayarak EURO 2024 biletini alamazsa bir şansı daha olacak. Ay-Yıldızlı ekip, Uluslar C Ligi'nde grubunu lider bitirdiği için C Ligi'nin diğer liderleri ile play-off oynayacak ve EURO 2024'e bu yoldan katılmaya çalışacak. Milli Takım'ın play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri ise Yunanistan, Kazakistan ve Gürcistan.

Dünya devleri bizi bekliyor! İşte A Milli Takım'ın EURO 2024 yolunda muhtemel rakipleri

MUHTEMEL RAKİPLER

Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 elemeleri için gruplar 6 torbada bulunan takımlardan oluşturulacak. A Milli Takım, grup elemelerine 4. torbadan dahil olacak.

EURO 2024 elemeleri grup aşaması için torbalar şöyle:

1. Torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya

2. Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya

3. Torba: Ukrayna, İzlanda, Norveç, Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan

4. Torba: Türkiye, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya

5. Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta

6. Torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn

Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı Hollanda İtalya Fransa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title