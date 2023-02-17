Dünya bu koreografiyi konuşuyor! Trabzonspor'un Proteo'lu koreografisi göz yaşarttı

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor Akyazı Stadyumu'nda İsviçre ekibi Basel ile karşı karşıya geldi. Bilet geliri depremzedelere bağışlanacak olan mücadele için renk-takım ayırt etmeksizin herkes tribündeki yerini alarak bordo mavili ekip taraftarlarıyla birlikte mücadeleyi izledi. Maç öncesi tribünlerde sergilenen Proteo'lu koreografi ise sadece ülkemizde değil tüm dünyada büyük beğeni aldı.