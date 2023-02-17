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Dünya bu koreografiyi konuşuyor! Trabzonspor'un Proteo'lu koreografisi göz yaşarttı

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Dünya bu koreografiyi konuşuyor! Trabzonspor'un Proteo'lu koreografisi göz yaşarttı

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor Akyazı Stadyumu'nda İsviçre ekibi Basel ile karşı karşıya geldi. Bilet geliri depremzedelere bağışlanacak olan mücadele için renk-takım ayırt etmeksizin herkes tribündeki yerini alarak bordo mavili ekip taraftarlarıyla birlikte mücadeleyi izledi. Maç öncesi tribünlerde sergilenen Proteo'lu koreografi ise sadece ülkemizde değil tüm dünyada büyük beğeni aldı.

Trabzonspor'un Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybedenleri anıp, yardıma koşan ülkelere teşekkür etmek için hazırladığı özel koreografi, yüreklere dokundu. Türkiye'yi yalnız bırakmayan ülkelerden Meksika ordusunun, Adıyaman'da 3 kişinin kurtarılmasını sağlayan ve operasyonda hayatını kaybeden arama kurtarma köpeği Proteo'nun da yer aldığı koreografi, dünya basınında geniş yer buldu.

YARDIM EDEN ÜLKELERİN BAYRAKLARI YER ALDI

Deprem felaketinde ülkemize yardım eden ülkelerin bayraklarının yer aldığı koreografide, Depremden kurtarılan bir bebeği kucağında taşıyan arama kurtarma ekibinden birisinin kaskına Güney Kore, Hindistan, Fransa, Bulgaristan, Bosna Hersek, Azerbaycan, Çekya, Moldova, Malezya, Macaristan, Kazakistan, Karadağ, Çin, Almanya, Kırgızistan, İspanya, Yunanistan, Polonya, Ukrayna, Avusturya, Arnavutluk, Japonya, Rusya, İtalya, Özbekistan, Romanya, İsviçre, Portekiz, Birleşik Krallık ve Hollanda'nın bayrakları yerleştirildi.

Dünya bu koreografiyi konuşuyor! Trabzonspor'un Proteo'lu koreografisi göz yaşarttı

PROTEO'LU KOREOGRAFİ DİKKAT ÇEKTİ

Deprem felaketinde 3 vatandaşımızın hayatını kurtardıktan sonra hayatını kaybeden Proteo isimli köpeğe 'teşekkür' mesajıyla gösterilen saygı, dünya basınında yankı uyandırdı. Ölümüyle ülkesini yasa boğan Proteo'nun yer aldığı ve Trabzonspor- Basel maçında sergilenen koreografi, sosyal medya sayfalarında binlerce kez paylaşıldı.

Dünya bu koreografiyi konuşuyor! Trabzonspor'un Proteo'lu koreografisi göz yaşarttı

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Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Trabzonspor Deprem Basel Spor Haberler

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