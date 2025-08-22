Dünya bu anları konuşuyor! Romanya'daki canlı kura çekiminde şaibe iddiaları

Romanya Kupası play-off turu kura çekiminde tüm dünyada dikkat çeken anlar gerçekleşti.

HAREKETLERİ ŞÜPHE UYANDIRDI

Gerçekleştirilen kura çekimini federasyonun genel sekreter yardımcısı Gabriel Bodescu ile turnuva departmanı temsilcisi Mihai Andrie gerçekleştirdi. Kura çekiminin başladığı anlarda Bodescu'nun 24 takımlık kaseye attığı son topu yeniden çektiği görüldü.

Ardından Bodescu'nun sağ eliyle aldığı topu sol eline geçirdiği, kasede kalan topları karıştırır gibi yaptığı ancak en sonunda elinde tuttuğu topu çıkarıp gösterdiği gözlemlendi.

'CANLI YAYINDA ŞAİBE'

Çekilişin ilk eşleşmesi, Farul Constana – Corvinul Hunedoara oldu. Ancak bu eşleşme, futbolseverlerde soru işaretleri yarattı ve kura çekimi ağır şekilde eleştirildi. Tüm dünyada geniş yer bulan bu anlar 'canlı yayında şaibe' yapıldığı iddialarına yol açtı.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

Bu gelişmeler üzerine Romanya Futbol Federasyonu iddialarla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, kullanılan kura kaplarının ideal boyutta olmadığı ancak iddia edilen manipülasyonların kesin bir dille reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, 'Kasenin boyutu karıştırmayı kolaylaştıracak ölçüde değildi, fakat bu durum çekilişin adil yapılmasını engellemedi. Çekiliş, bazı kulüp temsilcilerinin huzurunda ve FRF TV'de canlı olarak, şeffaflık ve tarafsızlık ilkelerine uygun şekilde gerçekleştirildi.' ifadeleri kullanıldı.