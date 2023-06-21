Dünya Antrenörler Günü kutlandı

Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası tarafından düzenlenen organizasyonda çeşitli branşlardan antrenörler bir araya geldi. Türk sporunun gelişmesi için çalışmalar yapan sendika başkanı Nihat Güler, sporun önemine vurgu yaparak 2024 yılının spor ve egzersiz yılı seçilmesi için başvuru yapacaklarını açıkladı.