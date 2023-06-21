Dünya Antrenörler Günü kutlandı
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Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası tarafından düzenlenen organizasyonda çeşitli branşlardan antrenörler bir araya geldi. Türk sporunun gelişmesi için çalışmalar yapan sendika başkanı Nihat Güler, sporun önemine vurgu yaparak 2024 yılının spor ve egzersiz yılı seçilmesi için başvuru yapacaklarını açıkladı.
İstanbul'da bir salonda düzenlenen organizasyona; çeşitli branşlardan antrenörler katıldı.Türk sporunun gelişmesi için çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler, "21 Haziran, spor sektörü için önemli günlerden bir tanesi. Her branştan birçok hocamızı bir araya getirdik. Aramızda çok değerli hocalarımız var. Buraya gelerek bizleri onurlandırdılar. Bizim amacımız, Türk sporunun gelişimine katkı sunmak, spor politikalarına katkı sağlamak, projeler üretmek. Bizler rakip değil, meslektaşız. Yeni bir projemiz var. 2024 yılının spor ve egzersiz yılı seçilmesi için başvuru yapmayı planlıyoruz. Sporun öneminin daha çok anlaşılacağını düşünüyorum. Bununla birlikte sağlıklı nesiller yetişmesine vesile olacağız" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından katılımcılara 40'ıncı yıl üstün hizmet ödülleri verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor