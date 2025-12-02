Haberler

Dünya 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası Kenya'da Başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, Dünya 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nda 16 sporcu ile mücadele edecek. Şampiyona, 3-6 Aralık tarihleri arasında Kenya'nın başkenti Nairobi'de 75 ülkeden 452 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Türkiye'den 16 sporcunun katılacağı Dünya 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası, yarın Kenya'da başlayacak.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre 3-6 Aralık tarihlerinde, başkent Nairobi'deki organizasyonda 75 ülkeden, 452 sporcu yarışacak.

Şampiyonada Türkiye'yi 8'er kadın ve erkek tekvandocu temsil edecek.

Milli takım kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kadınlar: Hayrunnisa Gürbüz (46 kilo), Zeynep Duru Kokoç (49 kilo), Sıla Irmak Uzunçavdar (53 kilo), Eylül Mina Durdu (57 kilo), Beyza Karabulut (62 kilo), Ceren Çetinel (67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Zehra Begüm Kavukcuoğlu (+73 kilo)

Erkekler: Kaan Yelaldı (54 kilo), Furkan Ubeyde Çamoğlu (58 kilo), Hamza Osman Aydoğan (63 kilo), Berkay Erer (68 kilo), Ömer Furkan Körpe (74 kilo), İdris Atay Sülü (80 kilo), Yusuf Şenol (87 kilo), Rahmet Baran Şimşek (+87 kilo)

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Derbiyi izleyen Serdar Dursun'a büyük şok

Derbiyi izlemeye Kadıköy'e gitti! Neye uğradığını şaşırdı
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Bu tek kelimeyle rezalettir
Sinan Engin derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim

Derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Görüntü İstanbul'dan! Uçurumun kenarında hayatlar

Görüntü İstanbul'dan! Pencereleri uçuruma açılıyor
77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor

77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında sanıklara tahliye

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.