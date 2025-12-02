Dünya 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası Kenya'da Başlıyor
Türkiye, Dünya 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nda 16 sporcu ile mücadele edecek. Şampiyona, 3-6 Aralık tarihleri arasında Kenya'nın başkenti Nairobi'de 75 ülkeden 452 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.
Türkiye'den 16 sporcunun katılacağı Dünya 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası, yarın Kenya'da başlayacak.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre 3-6 Aralık tarihlerinde, başkent Nairobi'deki organizasyonda 75 ülkeden, 452 sporcu yarışacak.
Şampiyonada Türkiye'yi 8'er kadın ve erkek tekvandocu temsil edecek.
Milli takım kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kadınlar: Hayrunnisa Gürbüz (46 kilo), Zeynep Duru Kokoç (49 kilo), Sıla Irmak Uzunçavdar (53 kilo), Eylül Mina Durdu (57 kilo), Beyza Karabulut (62 kilo), Ceren Çetinel (67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Zehra Begüm Kavukcuoğlu (+73 kilo)
Erkekler: Kaan Yelaldı (54 kilo), Furkan Ubeyde Çamoğlu (58 kilo), Hamza Osman Aydoğan (63 kilo), Berkay Erer (68 kilo), Ömer Furkan Körpe (74 kilo), İdris Atay Sülü (80 kilo), Yusuf Şenol (87 kilo), Rahmet Baran Şimşek (+87 kilo)