Dünya 1 Numarası Sabalenka, Çin Açık'tan Çekildi

Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, küçük bir sakatlık nedeniyle 24 Eylül'de başlayacak olan Çin Açık'tan çekildi. ABD Açık şampiyonu olarak bu yıl dikkat çeken Sabalenka, daha önce de Kanada Açık'a katılmamıştı.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Belarus Aryna Sabalenka, sakatlığı nedeniyle Çin Açık'tan çekildi.

Turnuvanın organizatörleri, 27 yaşındaki tenisçinin 24 Eylül'de başlayacak Çin Açık'tan "küçük bir sakatlık" nedeniyle çekildiğini doğruladı.

Bu yıl ABD Açık'ta şampiyon olan, Avustralya Açık ve Fransa Açık'ta final oynayan Sabalenka, son grand slam turnuvasına daha hazır gidebilmek için ağustos ayında da Kanada Açık'a katılmamıştı.

Klasmanda Sabalenka'nın 2 bin 77 puan gerisinde olan Polonyalı Iga Swiatek, Güney Kore ve Çin'de katıldığı turnuvalarda şampiyonluğa ulaşması halinde iki raket arasında Suudi Arabistan'da yapılacak WTA Finalleri'nde dünya 1 numarası olma mücadelesi yaşanacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
