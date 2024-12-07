Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 30. Yılını Kutladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Bilimleri Fakültesinin kuruluşunun 30'uncu yılı, törenle kutlandı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, fakültenin konferans salonundaki programda, üniversite olarak her alanda başarılı bireyler yetiştirmek ve üniversitenin ismini ulusal ve uluslararası platformlarda duyurmak için birçok çalışma yaptıklarını anlattı.

Bu anlamda Spor Bilimleri Fakültesinin birçok branşta üniversiteyi temsil ettiğini ve ismini duyurduğunu dile getiren Kızıltoprak, şunları söyledi:

"Spor Bilimleri Fakültemize her geldiğimde mutlu bir şekilde ayrılıyorum. Çünkü burada çok güzel organizasyonlar yaşıyorum, çok başarılı işlere şahit oluyorum. İyi bir üniversitenin gelişmesi için mezunlarımıza da büyük görev düşüyor. Birçok mezunumuzun birçok önemli yerde ve görevlerde olduğunu biliyorum. Eminim ki mezunlarımız Dumlupınar ismini ve Dumlupınar Üniversitesi diplomalarını gururla taşıyorlar. Dolayısıyla mezunlarımız buradan ayrıldıktan sonra bağlantılarını sürdürmeli, birbirlerine kendi alanlarında destek olmaya devam etmeliler. Hatta yılın belli günlerinde üniversitemizin ev sahipliğinde buluşacak organizasyonlar yapmalılar. Bizim kapımız mezunlarımıza her zaman açık."

Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olanların herkese sporun yaşam biçimi yapılması için örnek olması gerektiğini vurgulayan Kızıltoprak, "Burada da bizim fakülte mensuplarımıza büyük bir görev düşüyor. Sağlıklı yaşam, uzun ömürlü yaşam, kaliteli yaşam konusunda spor bilimleri fakültemizin müstesna katkıları var." dedi.

Dekan Prof. Dr. Çetin Özdilek de Spor Bilimleri Fakültesinin kuruluş hikayesine değinerek, 33 akademik personelle hizmet verdiklerini bildirdi.

Fakültenin şu ana kadar 4 bin 718 mezun verdiğini ifade eden Özdilek, "Bu sayı azımsanacak bir sayı değil. Nereye gidersek gidelim, hangi ile hangi ilçeye gidersek de bir mezunumuzla karşılaşıyoruz. Yani bu kimliği taşıyan sayımız artık ülkemizde çok fazla. Bugün burada bu şekilde buluşma sağlayan herhalde sevgi, saygı, gönül birliği özlem ve aidiyet gibi duygular ve bunlar insanda olması gereken önemli duygular. Bu duygularımız hiç bitmesin ve bundan sonra yine bizim ev sahipliğimizde böyle günler tertip edelim." diye konuştu.

Programda bazı misafir akademisyenler ile mezunlar da konuşmalarında, üniversitede yaşadıkları bazı anılarını paylaştı.

Misafir akademisyenler ile emeği geçen mezunlara plaket takdimi sonrası ikramlarla etkinlik sona erdi.