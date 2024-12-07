Üye Girişi
Haberler
Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı

Muhalifler başkente ilk adımı attı

 İran da Esad'ı gözden çıkardı! Muhaliflere artık 'terörist' demiyorlar

Muhalifler için kullandıkları ifade, Esad'ı gözden çıkardıklarının kanıtı

 Esad'ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam'da operasyonları yönetiyor

Köşeye sıkışan Esad kaçtı mı? Nerede olduğunu açıkladılar
Muhalifler Şam'a ilerlerken Erdoğan'dan kritik mesaj: Bir çakıl taşında bile gözümüz yok

Muhalifler Şam'a ilerlerken Erdoğan'dan kritik mesaj

Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 30. Yılını Kutladı

Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 30. Yılını Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, kuruluşunun 30. yıl dönümünü düzenlenen törenle kutladı. Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Dekan Prof. Dr. Çetin Özdilek, mezunların üniversiteye olan bağlılıklarını ve sporun yaşam tarzı olarak benimsenmesi konusundaki katkılarını vurguladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Bilimleri Fakültesinin kuruluşunun 30'uncu yılı, törenle kutlandı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, fakültenin konferans salonundaki programda, üniversite olarak her alanda başarılı bireyler yetiştirmek ve üniversitenin ismini ulusal ve uluslararası platformlarda duyurmak için birçok çalışma yaptıklarını anlattı.

Bu anlamda Spor Bilimleri Fakültesinin birçok branşta üniversiteyi temsil ettiğini ve ismini duyurduğunu dile getiren Kızıltoprak, şunları söyledi:

"Spor Bilimleri Fakültemize her geldiğimde mutlu bir şekilde ayrılıyorum. Çünkü burada çok güzel organizasyonlar yaşıyorum, çok başarılı işlere şahit oluyorum. İyi bir üniversitenin gelişmesi için mezunlarımıza da büyük görev düşüyor. Birçok mezunumuzun birçok önemli yerde ve görevlerde olduğunu biliyorum. Eminim ki mezunlarımız Dumlupınar ismini ve Dumlupınar Üniversitesi diplomalarını gururla taşıyorlar. Dolayısıyla mezunlarımız buradan ayrıldıktan sonra bağlantılarını sürdürmeli, birbirlerine kendi alanlarında destek olmaya devam etmeliler. Hatta yılın belli günlerinde üniversitemizin ev sahipliğinde buluşacak organizasyonlar yapmalılar. Bizim kapımız mezunlarımıza her zaman açık."

Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olanların herkese sporun yaşam biçimi yapılması için örnek olması gerektiğini vurgulayan Kızıltoprak, "Burada da bizim fakülte mensuplarımıza büyük bir görev düşüyor. Sağlıklı yaşam, uzun ömürlü yaşam, kaliteli yaşam konusunda spor bilimleri fakültemizin müstesna katkıları var." dedi.

Dekan Prof. Dr. Çetin Özdilek de Spor Bilimleri Fakültesinin kuruluş hikayesine değinerek, 33 akademik personelle hizmet verdiklerini bildirdi.

Fakültenin şu ana kadar 4 bin 718 mezun verdiğini ifade eden Özdilek, "Bu sayı azımsanacak bir sayı değil. Nereye gidersek gidelim, hangi ile hangi ilçeye gidersek de bir mezunumuzla karşılaşıyoruz. Yani bu kimliği taşıyan sayımız artık ülkemizde çok fazla. Bugün burada bu şekilde buluşma sağlayan herhalde sevgi, saygı, gönül birliği özlem ve aidiyet gibi duygular ve bunlar insanda olması gereken önemli duygular. Bu duygularımız hiç bitmesin ve bundan sonra yine bizim ev sahipliğimizde böyle günler tertip edelim." diye konuştu.

Programda bazı misafir akademisyenler ile mezunlar da konuşmalarında, üniversitede yaşadıkları bazı anılarını paylaştı.

Misafir akademisyenler ile emeği geçen mezunlara plaket takdimi sonrası ikramlarla etkinlik sona erdi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Spor
img

Komşulardan "intihar" iddiası: Bir gün önce ailesi terk etmiş
img

Babacan'dan çarpıcı Suriye analizi: Türkiye'nin 2 seçeneği var
img

İşte dev derbinin ilk 11'leri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Beşiktaş Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 8 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 8 Aralık Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Beşiktaş Fenerbahçe hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe 11'i! Beşiktaş Fenerbahçe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Cumartesi hangi diziler var? 7 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Beşiktaş Fenerbahçe maçı nereden izlenir? İstanbul İSKİ su kesintisi! 8-9 Aralık Başakşehir, Küçükçekmce, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Aralık Sincan, Mamak, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 8-9 Aralık Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.