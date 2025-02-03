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Dumanlı Yaylası'nda Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Gerçekleşti

Dumanlı Yaylası'nda Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Gerçekleşti
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde düzenlenen Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası, 9 ilden 75 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Dereceye giren sporcular, mart ayında Finlandiya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Erzincan'ın Refahiye ilçesi Dumanlı Yaylası Tabiat Parkı'nda düzenlenen Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

2 gün süren şampiyonaya 9 ilden 10 kulüp ve 75 sporcu katıldı. Sarıcam ormanları içerisinde, doğayla iç içe, zorlu parkurlarda heyecanlı anlara sahne olan ve kıyasıya mücadelelerin yaşandığı yarışlar sonucunda dereceye giren sporculardan oluşturulan Kayakla Oryantiring Milli Takımı, mart ayında Finlandiya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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