Dumanlı Yaylası'nda Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Gerçekleşti

Erzincan'ın Refahiye ilçesi Dumanlı Yaylası Tabiat Parkı'nda düzenlenen Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

2 gün süren şampiyonaya 9 ilden 10 kulüp ve 75 sporcu katıldı. Sarıcam ormanları içerisinde, doğayla iç içe, zorlu parkurlarda heyecanlı anlara sahne olan ve kıyasıya mücadelelerin yaşandığı yarışlar sonucunda dereceye giren sporculardan oluşturulan Kayakla Oryantiring Milli Takımı, mart ayında Finlandiya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. - ERZİNCAN