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Drogba sevgilisiyle geldiği törende karısını mı gördü? Olayın aslı bambaşka çıktı

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Geçtiğimiz günlerde Paris'te düzenlenen Ballon D'or Ödül Töreni'nde Didier Drogba'nın sevgilisini bırakarak eşiyle poz verdiği iddiaları sosyal medyada infial yaratmıştı. Ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Görüntülerdeki ismin aslında törenin diğer sunucusu Sandy Heribert olduğu öğrenildi. Drogba, 2001'de evlendiği Lalla Diakité'den 2021'de boşanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ve yılın futbolcularının ödüllendirildiği Ballon D'or Ödül Töreni'ne katılanlar arasında Fildişi Sahilli efsane futbolcu Didier Drogba da yer almıştı. Aynı zamanda gecenin sunucularından biri olan Drogba'nın törene katıldığı anlarda çekilen bir görüntü ise sosyal medyada infial yarattı. Görüntülerde Drogba'nın törene geldiği kadının sevgilisi olduğu ancak ünlü futbolcunun etkinlikte eşini görmesi üzerine sevgilisini bırakarak onun yanına giderek basın mensuplarına poz verdiği iddia edilmişti. Olayın iç yüzü ortaya çıktı.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Ancak yaşananların gerçeği yansıtmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Didier Drogba'nın törene bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Gabrielle Lemaire ile katıldığı görüntülerde yer aldı. Drogba'nın sevgilisi ile kırmızı halıda poz verdiği anlar ortaya çıkarken, görüntülerde yer alan diğer kadının kim olduğu da öğrenildi. Drogba'nın eşi diye gösterilen kadının Ballon D'or'un diğer sunucusu olan Sandy Heribert'ten başkası olmadığı gözler önüne serildi

YILLAR ÖNCE BOŞANDI

Didier Drogba, eski Fildişi Sahilli futbolcu, 2001 yılında Lalla Diakité ile evlenmişti, ancak ikili 2021 yılında yollarını ayırdı. Bu uzun evlilikten üç çocukları bulunuyor. Drogba, ayrılık kararını sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla duyurmuş ve ayrılığın karşılıklı anlaşma ile gerçekleştiğini belirtmiştir. Çift, çocuklarının ve ailelerinin mahremiyetini korumak adına dostça bir ilişki sürdürmeye devam ediyor.

Drogba sevgilisiyle geldiği törende karısını mı gördü? Olayın aslı bambaşka çıktı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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