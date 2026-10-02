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Dr. Merve Tunalı, IIHF Yönetim Kurulu'na seçildi, Türkiye ilk kez temsil edilecek

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Dr. Merve Tunalı, IIHF Yönetim Kurulu'na seçildi, Türkiye ilk kez temsil edilecek
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İspanya'nın Tenerife şehrinde düzenlenen IIHF seçimlerinde Dr. Merve Tunalı, IIHF Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Türkiye, dünya buz hokeyi yönetiminde ilk kez temsil edilme hakkı kazanırken, Federasyon Başkanı Halit Albayrak başarıyı gurur kaynağı olarak değerlendirdi.

İSPANYA'NIN Tenerife şehrinde gerçekleştirilen Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) seçimlerinde Dr. Merve Tunalı, Türkiye buz hokeyi tarihinde bir ilke imza atarak IIHF Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Türkiye, bu seçimle birlikte ilk kez dünya buz hokeyinin en önemli karar mekanizmalarından birinde temsil edilme hakkı kazandı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, IIHF Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Merve Tunalı'nın seçim başarısını değerlendirdi.

'GELİŞİM YOLCULUĞUNUN BÖYLE BİR TEMSİLİYETLE TAÇLANMASI GURUR KAYNAĞI'

Albayrak, "Bugün hem buz hokeyimiz hem de ülkemizin kış sporları tarihi adına son derece önemli ve gurur verici bir ana şahitlik ediyoruz. İspanya'nın Tenerife şehrinde gerçekleştirilen Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) seçimlerinde, Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Merve Tunalı, IIHF Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Ülkemiz, tarihin de ilk kez IIHF Yönetim Kurulu'nda temsil edilme başarısı göstererek, dünya buz hokeyi yönetiminde son derece kritik ve önemli bir adım atmış olduk. Yıllardır emekle, azimle ve vizyonla sürdürdüğümüz bu gelişim yolculuğunun, uluslararası alanda böyle anlamlı bir temsiliyetle taçlanması hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Türkiye Buz Hokeyinin uluslararası arenadaki gücünü artırma ve ülkemizi dünya sporunun karar mekanizmalarında daha etkin bir şekilde temsil etme kararlılığımızı sürdüreceğiz. Bizlere bu yolculukta desteklerini esirgemeyen kıymetli büyüklerimize, paydaşlarımıza, sporcularımıza ve mesai arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu tarihi ve ilham verici başarıdan dolayı Dr. Merve Tunalı'yı yürekten tebrik ediyor; Franz Reindl başkanlığındaki yeni IIHF yönetimine de görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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