Haberler

Samsunlu down sendromlu milli masa tenisçiler, dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Samsunlu down sendromlu milli masa tenisçiler, dünya şampiyonasına hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Down sendromlu milli masa tenisçiler Salihcan Öztankal ve Mehmet Yasin Bayraktar, Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için hazırlanıyor.

Samsun'da down sendromlu milli masa tenisçiler Salihcan Öztankal ve Mehmet Yasin Bayraktar, Bulgaristan'da düzenlenecek dünya şampiyonasında altın madalya hedefliyor.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Masa Tenisi Milli Takımı kadrosunda yer alan 24 yaşındaki Salihcan Öztankal ve 23 yaşındaki Mehmet Yasin Bayraktar, 13-19 Haziran'da Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilecek Down Sendromlular Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla ter dökecek.

Down Sendromlu Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörü Kemal Yaşkafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcularının şampiyonaya çok sıkı hazırlandığını söyledi.

Yaşkafa, sporcularının daha önce Türkiye şampiyonaları ile uluslararası organizasyonlarda başarılar elde ettiğini hatırlatarak, "Çocuklarımız en son gittikleri Avrupa Şampiyonası'nda birinci ve ikinci oldular. Yine kürsüde iddiamız büyük. Madalya için sıkı çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

"Destek verildiğinde başarı ve derece kaçınılmaz oluyor"

Salihcan ve Mehmet Yasin'in masa tenisine yaklaşık 10 yıl önce beden eğitimi öğretmenlerinin yönlendirmesiyle başladığını anlatan Yaşkafa, aile desteğinin de başarıda önemli rol oynadığının altını çizdi.

Kemal Yaşkafa, özel sporculara fırsat verildiğinde önemli başarılara imza atabildiklerini vurgulayarak, "Engelli çocukların keşfedilmemiş birçok yeteneği var. Aileler mutlaka çocuklarını spora yönlendirsin. Destek verildiğinde başarı ve derece kaçınılmaz oluyor." diye konuştu.

Salihcan Öztankal ve Mehmet Yasin Bayraktar'ın uluslararası alanda tanındığını belirten Yaşkafa, "Artık bazı ülkelerden bizim sporcularımızla antrenman yapma ve kamp talepleri geliyor. Salihcan ve Mehmet Yasin bu noktada gerçekten başarılı oldular, ülkemizin gururu oldular." ifadelerini kullandı.

Sofya'daki şampiyonada milli takımın tüm kategorilerde madalya almasını beklediklerini söyleyen Yaşkafa, şunları kaydetti:

"Türk Milli Takımı olarak takımlar, çiftler, karışık ve ferdi kategoride yarışacağız. Tüm kategorilerde madalya bekliyoruz. Bunun rengi altın olur, gümüş olur, bronz olur; o maç içindeki atmosfere ve heyecana bağlı. Çocuklarımıza güveniyoruz. İyi çalıştılar, iyi hazırlandılar. Beklentimiz yüksek. İlk hedefimiz altın madalya, birinci olmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak ve Türk bayrağını en yükseğe çıkarmak istiyoruz."

Salihcan Öztankal da hedefinin altın madalya almak olduğunu ifade ederek, "Bayrak aşağı inmeyecek, göklere çıkacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! Grup toplantısı için yeni adres verdi
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak

Kapıda arbede çıktı, Kurtulmuş yasak getirdi
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı

CHP Grup Toplantısı öncesi Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na kritik çağrı
Türk konsolosun başını yakan kumarhane kaçamağı

Bu kaçamağı affetmedi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı! Aradaki yaş farkı bir ömür

Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı! Aradaki yaş farkı bir ömür
Hatay'da serum çıkarma işlemi esnasında sargıyla birlikte bebeğin parmağı kesildi

Hatay'da akılalmaz olay! Serum yerine bebeğin parmağı kesildi
Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti

Trump'ın zor anları! Kameralar her şeyi kaydetti
İlyas İlbey'den kötü haber! Kızı dua istedi

Bir dönemin efsanesinden kötü haber! Kızı dua istedi
A Milli Takım'ı gece yarısı korkutan olay! Otobüsten indiler

A Milli Takım'ı gece yarısı korkutan olay!

Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar

Milyonlarca çalışana müjde! Yargıtay'dan bordroları değiştirecek karar
Dün geceye damga vuran paylaşım! Apar topar kaldırdı

Dün geceye damga vuran paylaşım! Apar topar kaldırdı