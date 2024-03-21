Down Sendromlu Çocuklar Yüzme Kurslarıyla Sosyalleşiyor

Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen yüzme kursları sayesinde down sendromlu çocuklar sosyalleşme ve öz güven kazanma fırsatı buluyor.

Kurslarda görev alan antrenörler, özel öğrencilere sosyal becerilerini geliştirme için eğitimler veriyor.

İlk başlarda suya girmekte çekingenlik yaşayan down sendromlu çocuklar, zamanla sevdikleri bu spor dalında mutluluğa kulaç atıyor.

Bazı özel çocuklar, kendilerini geliştirerek katıldıkları yarışmalarda önemli başarılar elde ediyor.

Yüzmede yeteneklerini sergileyerek kazandıkları madalyalarla ödüllendirilen çocuklar, başarılarıyla takdir topluyor.

Özel kurslar, down sendromlu çocukların hayata daha olumlu bir bakış açısı kazanmalarına ve topluma daha fazla entegre olmalarına katkı sağlıyor. Bu sayede, onların potansiyellerini keşfetmeleri ve mutlu bir yaşam sürmeleri destekleniyor.

"Madalya kazanan çocuklarımız var"

Yüzme antrenörü Anıl Bulut, AA muhabirine, suyla tanışan özel çocukların öz güvenlerinin arttığını söyledi.

Özel çocukların imkan verildiğinde güzel başarılara imza attıklarını ifade eden Bulut, "Yüzmeye başladıktan sonra çocuklarda çok güzel değişimler görüyoruz. Sosyalleşiyorlar, kendilerini daha mutlu hissediyorlar. Daha iyi konuşmaya başlıyorlar. Her anlamda yüzme çocuklara iyi geliyor. Yetenekli olduğunu gördüğümüz çocukları yarışmalara götürdük ve madalya kazanan çocuklarımız var." dedi.

Bulut, ailelerinin çocukları kurslara getirmesi gerektiğini belirterek, suya girmeyen çocukların burada madalya kazanan sporcu olduklarını aktardı.

En büyük tutkuları yüzme

Down sendromlu Ömer Erdemir de yüzmeye 10 yıl önce başladığını belirtti.

Yüzmede katıldığı Türkiye ve bölge şampiyonalarında farklı kategorilerde 32 madalya kazandığını aktaran Erdemir, "Arkadaşlarımla birlikte yüzmeyi çok seviyorum. Spor yapmayı çok seviyorum ama en çok yüzmeyi seviyorum. Kendimi geliştirmeye gayret edeceğim." diye konuştu.

Oğuzhan Ayas ise her zaman kendini geliştirmek için çalıştığını, katılacağı yarışmalarda madalya kazanmak istediğini dile getirdi.

Down sendromlu Emir Güzel de kendisini geliştirerek özel sporcular için düzenlenen yarışmada birinci olarak madalya kazandığını söyledi.

Down sendromlu oğlunu yüzmeye getiren Nevzat Pınar ise, çocuğunun 7 yıl önce yüzmeyle tanıştığını dile getirerek, "Oğlum sudan korksa da hiç pes etmedik. Şimdi su altında 1-2 dakika nefes tutuyor. Su altında 35 metre yüzerek gidebiliyor. 1 saatlik çalışmasında 900 metre yüzebiliyor. Yüzmede güzel başarılar elde etti." ifadelerini kullandı.