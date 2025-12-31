DOSYA HABER - A Milli Futbol Takımı'nın 2025 yılı performansı

A Milli Futbol Takımı, 2025 yılında Dünya Kupası Avrupa Eleme Grubu ve UEFA Uluslar Ligi'nde play-off mücadelesi verdi.

UEFA Uluslar Ligi play-off'unda Macaristan'ı 3-1 ve 3-0'lık skorlarla geçen ay-yıldızlı ekip, adını A Ligi'ne yazdırdı. A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası eleme grubunu ise İspanya'nın ardından ikinci sırada bitirerek play-off oynama hakkını elde etti.

AA'nın, Türk sporunda 2025 yılında yaşanan gelişmelere ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, A Milli Futbol Takımı'nın performansına yer verildi.

FIFA sıralamasında 3 basamak yükseldi

A Milli Futbol Takımı, 2025 yılında ortaya koyduğu performansla FIFA dünya sıralamasında 3 basamak yükseldi.

FIFA sıralamasında 2024 yılını 28. sırada kapatan Türkiye, 2025 yılı sonunda ise 1582,69 puanla 25. basamakta yer aldı ve 1 Haziran 2017 tarihinden bu yana en iyi derecesini elde etti.

Milli takım, Vincenzo Montella'nın göreve geldiği 2023 yılının Eylül ayından bugüne toplam 17 basamaklık bir yükseliş kaydedip 8 yıl önceki derecesini egale etmiş oldu.

10 maçta 7 galibiyet

Bu yıl 8'i resmi 2'si hazırlık olmak üzere 10 maça çıkan ay-yıldızlı ekip, 7 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

Bu maçlarda 25 gol atan Vincenzo Montella'nın öğrencileri, kalesinde ise 15 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 17, UEFA Uluslar Ligi play-off'unda 6 ve hazırlık maçlarında 2 gol attı.

2025'te de milli takımın en golcüsü Kerem Aktürkoğlu

Ay-yıldızlı ekipte 2025 yılında da en çok gol atan isim Kerem Aktürkoğlu oldu.

Milli takımın bu yıl attığı 25 golün 4'ünü atan Kerem, geçtiğimiz yıl da milli takım formasıyla 5 gol kaydetmişti.

Kerem'i 3'er golle Arda Güler ve Kenan Yıldız izledi. İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral 2'şer kez fileleri havaladırdı.

Abdülkerim Bardakcı, Deniz Gül, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Yunus Akgün ve Zeki Çelik de birer golle skora katkı veren diğer oyuncular oldu. İki golü ise rakip oyuncular kendi kalelerine attı.

Hakan Çalhanoğlu 'dalya' dedi

Ay-yıldızlı ekibin kaptanı Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım formasıyla 100. maçına çıktı.

Kaptan Çalhanoğlu, Türkiye'nin 11 Ekim 2025 tarihinde Bulgaristan ile oynadığı 2026 Dünya Kupası Eleme karşılaşmasıyla A Milli Takım formasıyla "dalya" dedi.

Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım formasını en fazla giyen oyuncular sıralamasında 102 maçla 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı da yakaladı. 31 yaşındaki oyuncu A Milli Takım formasıyla en çok gol atanlar sıralamasında 22 golle 4. sırada yer alan Tuncay Şanlı ile de aynı gol sayısına ulaştı.

2025'teki önemli başarılar

Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım, 2025 yılında birçok ilke de imza attı.

226 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 yenen milli takım, rakibine karşı en farklı galibiyetini aldı.

Hazırlık maçında, ABD'yi deplasmanda 2-1 yenen Türkiye, rakibini ABD topraklarında oynanan bir karşılaşmada ilk kez mağlup etti.

Vincenzo Montella, A Milli Takım tarihinde toplamda (15) ve deplasmanda (7) en fazla galibiyet alan yabancı teknik direktör ünvanını elde ederken, aynı zamanda A Milli Takım ile en çok galibiyet alan 3. teknik direktör oldu.

2025'e 3'te 3'le başlangıç

A Milli Futbol Takımı, mart ayında oynadığı UEFA Uluslar Ligi play-off mücadelesiyle 2025'e başladı.

A Ligi'ne yükselme mücadelesinde İstanbul'da 20 Mart'ta oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Türkiye, 23 Mart'ta da Budapeşte'de rakibini 3-0 yenerek adını A Ligi'ne yazdırdı.

A Milli Takımımızın 2026-2027 sezonunda UEFA Uluslar A Ligi'ndeki rakipleri 12 Şubat 2026 Perşembe günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak.

Haziran ayında ABD kampına giden ay-yıldızlı ekip, ABD'yi 2-1 yendi, Meksika'ya ise 1-0 mağlup oldu ve yılın ilk yenilgisini aldı.

Milli takımın Dünya Kupası'na katılma mücadelesi

A Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nu dünya sıralamasında da ilk sırada yer alan İspanya'nın ardından ikinci sırada bitirdi. Milli takım finallere gitmek için play-off oynama hakkını elde etti. Grupta Gürcistan ve Bulgaristan ile oynadığı 4 maçı da kazanan Türkiye, Konya'da İspanya'ya 6-0 mağlup oldu ve bu yıl resmi maçlardaki tek yenilgisini aldı. Ay-yıldızlı ekip deplasmanda ise rakibiyle 2-2 berabere kaldı ve grubu 13 puanla tamamladı.

Milli takım, 26 Mart 2026 Perşembe günü Romanya ile İstanbul'da play-off yarı final maçını oynayacak. Bu maçı kazanması halinde de 31 Mart'ta finalde deplasmanda Slovakya-Kosova karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek ve bu maçı da kazanması halinde 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

A Milli Futbol Takımı, play-off turunu geçerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması halinde ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alacak.

En çok süre alan futbolcu Kenan Yıldız

Milli takımda, 2025 yılında en fazla forma giyen oyuncu Kenan Yıldız oldu. Juventus'ta forma giyen Kenan, A Milli Takım ile bu yıl toplam 774 dakika sahada kaldı.

Kenan Yıldız'ı 749 dakikayla Kerem Aktürkoğlu, 709 dakikayla da Merih Demiral takip etti.

Milli takımda bu yıl en fazla forma giyen diğer isimler ve forma giydikleri süreler ise şöyle:

Abdülkerim Bardakcı ve Uğurcan Çakır 686 dakika, Arda Güler 677 dakika, Hakan Çalhanoğlu 614 dakika, Mert Müldür 601 dakika, İsmail Yüksek 558 dakika, Eren Elmalı 542 dakika.

7 oyuncu ilk kez A Milli Takım formasını giydi

Bu yıl 7 futbolcu A Milli Takım formasını ilk kez giydi. Atakan Karazor, Berke Özer, Demir Ege Tıknaz, Deniz Gül, Mustafa Eskihellaç, Yasin Özcan ve Yusuf Akçiçek ilk kez A Milli Takım formasıyla sahaya çıktı.

Deniz Gül ve Salih Özcan, İspanya ile 2-2 berabere sonuçlanan karşılaşmada A Milli Takım formasıyla ilk gollerini attılar.