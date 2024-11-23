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Dostluk Maçı: Ardahan Kuru Gençlik Spor 2-5 Gürcistan Akhal Gori

Dostluk Maçı: Ardahan Kuru Gençlik Spor 2-5 Gürcistan Akhal Gori
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Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Ardahan Kuru Gençlik Spor, Gürcistan Akhal Gori ile dostluk maçı oynadı. TFF Başkanı Ümit Sarıkaya, maçın amacının futbolu sevdirmek ve iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirmek olduğunu belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi'nde oynayan Ardahan Kuru Gençlik Spor Futbol Takımı, Gürcistan Akhal Gori Futbol Takımı ile dostluk maçı yaptı.

Etkinli öncesi Ardahan Kura Gençlik Spor Futbol Kulübü Başkanı Ümit Sarıkaya, amaçlarının futbolu sevdirmek olduğunu belirterek "Ardahan ile Gürcistan arasındaki dostluk maçı ile ilişkilerimizi ileri seviyeye taşımak istiyoruz. Etkinlik bu açıdan bizim için önemli." dedi.

Karagöl Mahallesindeki 80. Yıl Şehir Stadyumu'nda oynanan dostluk maçına, futbol severler ilgi gösterdi.

Karşılaşma Gürcistan Akhal Gori Futbol Takımı'nın 5-2 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Spor
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