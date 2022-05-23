Kırkgöz Döşemealtı Voleybol Takımı Yarı Finalde - Haberler

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda oynadığı 4 maçı da kazanarak yarı finale yükseldi. Takım ismini ilk dörde yazdırırken, finale emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor.

Midi kızlar liginde Namağlup Antalya Şampiyonu olarak 32 takımın mücadele vereceği Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Döşemealtı'nın Nar Taneleri oynadıkları 4 maçı da kazanarak yarı final biletini aldı. İlk maçlarında Dicle Üniversitesi Kız Voleybol takımını 3-0, ikinci maçta Mega Spor'u 3-2 yenen Döşemealtı takımı Es Spor Kız Voleyol takımını yenerek gurubu zirvede tamamladı.

Son olarak bugün karşılaştıkları Forza Spor Kulübü takımını 3-1'lik skor ile şampiyona dışına iten Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı adını yarı finale yazdırmayı başardı. Türkiye Şampiyonasında son 4 takım arasına girerek büyük bir başarıya imza atan Voleybol takımı Şampiyonluk Kupasını Döşemealtı'na getirmek için iki maça daha çıkacak.

"KUPAYI İLÇEMİZE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Antrenör İmam Bakır Dulundu, alınan galibiyetlerle morallerin oldukça yüksek olduğunu söyleyerek, "Bizim bu başarıları elde etmemizde en büyük pay tabii ki öncelikle sporcularım ve aileleri, yine kulüp yöneticilerimiz ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Döşemealtı Belediye Başkanımız Turgay Genç'e. 4 maçımızı da kazanarak yarı finale yükseldik. Kupayı ilçemize getirmek istiyoruz" diye konuştu.