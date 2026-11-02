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Dört büyüklerin U15 takımları KKTC'de 7-8 Kasım'da kupa için buluşacak

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KKTC'de düzenlenecek Dostluk Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un U15 takımları buluşacak. 7-8 Kasım'da Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda yapılması planlanan organizasyonun, GKRY'nin Barcelona kampını engellemesinin ardından hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon spor'un U15 takımları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenecek Dostluk Kupası'nda buluşacak. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Barcelona futbol kampını engellemesinin ardından hayata geçirilen organizasyon, 7-8 Kasım tarihlerinde Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

KKTC Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık himayelerinde ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun katkılarıyla düzenlenecek KKTC Dostluk Kupası U15 Futbol Organizasyonu, Türkiye'nin dört büyük kulübünün altyapı takımlarını Kıbrıs Türk gençliğiyle aynı sahada buluşturacak. Organizasyonun, Başbakan Ünal Üstel'in Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile gerçekleştirdiği temaslar sonucunda hayata geçirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Rum yönetiminin Barcelona engeline karşı Türkiye'den destek

Açıklamada, İspanyol futbol kulübü Barcelona'nın KKTC'de düzenlemeyi planladığı futbol kampının, GKRY'nin girişimleri sonucunda iptal edildiği hatırlatıldı. Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu'nun UEFA ile istişare ederek İspanya Futbol Federasyonu nezdinde girişimlerde bulunduğu, kampın iptal edilmesinin ardından Güney Kıbrıs'taki aşırı sağcı ELAM partisinin ise "Hedefimize ulaştık" açıklaması yaptığı kaydedildi.

Rum yönetiminin girişimleriyle yaşanan engellemenin ardından Başbakan Üstel'in Kıbrıs Türk gençlerinin uluslararası spor alanında karşılaştığı kısıtlamaların aşılması amacıyla Türkiye ile temaslarda bulunduğu ifade edildi.

Bu temaslar sonucunda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un U15 takımlarının KKTC'de buluşmasına yönelik organizasyonun planlandığı belirtildi.

1975'ten sonra dört büyükler yeniden KKTC'de

Başbakanlık açıklamasında, 1975 yılında düzenlenen Kıbrıs Barış Kupası'nın ardından Türkiye'nin dört büyük kulübünün yeniden KKTC'de bir futbol organizasyonunda buluşmasının hedeflendiği vurgulandı. Aradan geçen 51 yılın ardından gerçekleştirilecek organizasyonun, Kıbrıs Türk spor tarihi açısından önemli bir buluşma olacağı ifade edildi.

Uluslararası spor alanında yıllardır ambargo ve kısıtlamalarla karşı karşıya kalan Kıbrıs Türk gençlerinin, Türkiye'nin köklü kulüplerinin altyapı takımlarıyla aynı sahayı paylaşma fırsatı yakalayacağı belirtildi. Organizasyonun genç futbolcuların sportif gelişimlerine katkı sağlamasının yanı sıra Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Başbakanlık, KKTC Dostluk Kupası'nın centilmenlik, dostluk ve dayanışma anlayışıyla gerçekleştirileceğini belirterek, organizasyonun "Sahada rekabet, gönüllerde kardeşlik" anlayışıyla düzenleneceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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