Donald Trump 2026 Dünya Kupası öncesi çok konuşulacak ihtimali açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump; ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MAÇLARIN ŞEHRİ DEĞİŞEBİLİR

Demokratların kontrolündeki Seattle, San Francisco ve Los Angeles'taki maçların güvenilir bir ortamda oynanma ihtimali hakkında soru sorulan Trump, "Dünya Kupası güvenli olacak. Güvenli olmadığını düşünürsem başka bir şehre taşıyacağız.'' dedi.

11 ŞEHİRDE OYNANACAK

48 takımın katılacağı 2026 Dünya Kupası maçları ABD'nin 11 şehri olan Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco, Seattle'de oynanacak.

2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. Turnuvada final dahil 104 karşılaşmanın 78'i ABD'de oynanacak.