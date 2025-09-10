Domenico Tedesco: Fenerbahçe'nin Hedefleri İçin Taraftar Desteğine İhtiyacımız Var

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco, sarı-lacivertli taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Domenico Tedesco, sarı-lacivertli kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Atmosfer gerçekten harika. Geldiğimde zaten burada çalışanların yarısı beni bekliyordu. Bu benim için etkileyici. Buradaki geleneği ve tutkuyu hissedebiliyorsunuz. Dolayısıyla hoşuma giden konu olarak bunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"Her turnuvada en iyisini hedefliyoruz"

Sarı-lacivertli kulübün hedeflerine değinen Tedesco, "Her turnuvada en iyisini hedefliyoruz. Tüm kulvarlarda en iyisini elde etmek için buradayız ama bunu yapmak için de ilk andan itibaren çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Bu turnuvalarda hedeflerimize ulaşmak için çok çalışmalıyız. Lig ve Avrupa'da hedeflerimiz var." diye konuştu.

Transfer sürecini aktaran 39 yaşındaki teknik adam, "Tahmin edersiniz ki şubat ayından beri telefonum birkaç kez çalmıştı. İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya gibi liglerden kulüpler beni aramıştı ama hiçbir zaman beni yakalayan o şeyi hissetmemiştim. Fenerbahçe'den gelen teklifi duyduğumda tamamen farklı hissettim. Bende çok iyi bir etki bıraktı. Çok iyi hisler uyandırdı. Her şeyden önce Almanya'da çok fazla Fenerbahçe taraftarı var. Aynı zamanda benim de Fenerbahçe taraftarı olan çok fazla arkadaşım var. Dolayısıyla bu duyguyu biliyorum. Ben de kariyerimde bu duyguyu istiyordum çünkü böyle kulüplerde çalışmaktan her zaman çok keyif aldım." şeklinde konuştu.

Tedesco, Fenerbahçe'de daha önce görev alan Christoph Daum ile ilgili şunları söyledi:

"Kendisiyle ilgili çok güzel anılarım var. Kendisi Stuttgart'ı çalıştırdı ve şampiyon da yaptı. Stuttgart da zaten benim takımım. 10 yıl boyunca akademisinde çalıştım. Şöyle de bir anım var, babam beni Stuttgart'ın antrenmanına götürmüştü ve teknik direktör Christoph Daum da orada oyunculara bazı şeyler gösteriyordu. Daha sonra buraya geldi ve iki kere şampiyon oldu. Kendisi her şeyden önce büyük bir insan ve büyük bir teknik direktördü."

Taraftarlara mesaj da ileten Domenico Tedesco, "Taraftarlarımızın teknik direktörü olmaktan dolayı çok gururluyum. Bizim maç maç hedeflerimize ulaşabilmemiz için herkese ihtiyacımız var. Her şeyden önce aile olmaya ihtiyacımız var. Taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Burada olmaktan dolayı çok gururluyum ve Fenerbahçe ile maça çıkmak için sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.