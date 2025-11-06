Haberler

Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 0-0 berabere devam ediyor.

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile maç yapıyor.
  • Viktoria Plzen'in ilk 11'inde Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Valenta, Cerv, Memic, Souare, Ladra, Adu ve Durosinmi yer alıyor.
  • Fenerbahçe'nin ilk 11'inde Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Szymanski, Talisca, Oğuz ve En-Nesyri yer alıyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile mücadele ediyor.

İLK 11'LER

Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Valenta, Cerv, Memic, Souare, Ladra, Adu, Durosinmi

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Szymanski, Talisca, Oğuz, En-Nesyri

CANLI ANLATIM:

3' Fenerbahçe, kendi yarı sahasında oyun kurmaya çalışıyor..

1' Viktoria Plzen'de Cerv, İsmail Yüksek'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar dileriz.

Cemre Yıldız
Spor
Haberler.com
500

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.