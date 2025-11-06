Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile mücadele ediyor.
İLK 11'LER
Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Valenta, Cerv, Memic, Souare, Ladra, Adu, Durosinmi
Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Szymanski, Talisca, Oğuz, En-Nesyri
CANLI ANLATIM:
3' Fenerbahçe, kendi yarı sahasında oyun kurmaya çalışıyor..
1' Viktoria Plzen'de Cerv, İsmail Yüksek'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar dileriz.