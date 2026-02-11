Haberler

Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı

Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde domates üreticiliği yapan Fenerbahçe taraftarı Doğan Çetin, hayranı olduğu futbolcu N'Golo Kante'nin ismini plastik kasalara yazdırarak, takımına olan sevgisini ilginç bir şekilde gösterdi.

Sarı-lacivertli takıma gönül veren ve Serik ilçesinde domates üreticiliği yapan 53 yaşındaki iki çocuk babası Doğan Çetin, Fenerbahçe'nin yıldız transferi N'Golo Kante'ye olan sevgisini ilginç bir şekilde gösterdi. 100 plastik kasaya 'N'Golo Kante' yazdıran Çetin, yine yıldız oyuncu için seslendirilen müzik eşliğinde domatesleri toplayarak kasalara koyuyor.

Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı

Şampiyonluk özlemini kasalara yazdırdığı isimle dile getirdiğini ifade eden Çetin, "Fenerbahçe ve Kante'ye olan sevgimi kasalara işletmek istedim. Fenerbahçe'yi bu yıl şampiyon görmek istiyorum. Bu isteğimizi kasalara yazdırarak başladık" dedi.

Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı

İlk etapta 100 kasaya yazı yazdırdığını anlatan Çetin, "Fenerbahçeli arkadaşlarım görünce sevindiler ve ilginç buldular. Galatasaraylı arkadaşlar da kendilerince komik buldular rekabetten dolayı. Tabii ki de 3 yıldır şampiyon oluyorlar. Bizi küçümsüyorlar ama artık bizim de bu sene şampiyon olma zamanımız geldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alper Kızıltepe - Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein dosyasında sansürlenen 'zengin ve güçlü' 6 kişi deşifre oldu

Dünya şokta! Epstein dosyasında sansürlenen 6 ünlü isim deşifre oldu
Kanbolat Görkem Arslan'ın eşi Hicran Akın'dan yürek sızlatan yorum

Vefat eden oyuncunun eşinden yürek sızlatan yorum
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum'dan Ankara'ya tarifeli uçakla geldi

Çiçeği burnunda bakan, koltuğa oturmadan gönülleri fethetti
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti

Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
Epstein dosyasında sansürlenen 'zengin ve güçlü' 6 kişi deşifre oldu

Dünya şokta! Epstein dosyasında sansürlenen 6 ünlü isim deşifre oldu
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu

Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
Real Madrid'in yıldızları yemekte! Hesabı sadece iki kişi ödedi

Yediler içtiler hesabı sadece iki kişiye ödettiler